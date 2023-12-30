После чудовищного по последствиям залпа ВСУ по детскому катку в Белгороде стало очевидно, что Харьков надо освобождать первым и как можно быстрее.
Последствия обстрела ВСУ 30 декабря центра Белгорода, в том числе, катка, где катались дети — чудовищные. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что 14 человек погибли, трое из них — дети, 108 человек ранены, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Mash в Telegram информирует, что 4 ребёнка находятся в реанимации, 17 детей в больнице — среди них есть в тяжёлом состоянии с ЧМТ и ампутацией.
Лидер террористического государства Украины Владимир Зеленский назвал русских "отбросами" и пообещал работать над тем, чтобы "перенести войну на территорию России". Из этих слов можно сделать вывод, что он угрожает усилить работу по убийству мирных жителей.
Почему с юридической стороны террористом является именно Зеленский и его подопечные? Украина не объявила РФ войну, поэтому, бомбя российские города и населенные пункты, считается террористом.
Россия же, согласно международному праву, объявила спецоперацию на территории Украины. Это легитимное действие (США и Израиль не раз так делали), приняв на себя обязательства в отношении выполнения "законов войны". Такие законы есть, они признаны ООН и описаны в соответствующих конвенциях.
Поэтому ВС РФ не бьют по гражданским объектам городов, если только среди кварталов не располагается вражеская боевая техника, ведущая огонь, или боевики не превратили жилые дома в объекты ПВО.
Минобороны и Министерство иностранных дел РФ пообещали через свои пресс-службы, что преступление ВСУ в Белгороде не останется безнаказанным.
Гладков написал около 20 часов вечера мск, что "в Белгороде громко — это работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону". Это означает, что по Харьковской области.
Российские военные пишут в Telegram, что уже три часа идёт обстрел Волчанска, откуда идут террористические атаки. Прилет зарегистрирован также в центре Харькова по отелю Kharkiv Palace. Вслед за Харьковом пошли прилеты в Сумской области, Одессе. В Херсоне ударили по электроподстанции.
"Герани вышли на охоту. Сегодня планов не было. Собирались экстренно. 4 роя с юга и 4 с севера. Цели сейчас ещё дошивают в новые партии", — пишет Telegram-канал "Герань цветущая".
По данным автора — военнослужащего РФ, сейчас "перезаряжается не только ПВО Белгородского района, "но и стратеги с баллистикой и флот с "Искандерами".
"Целеуказания будут уточнены в ближайшее время. Удары будут наноситься постоянно по всей военной инфраструктуре ВСУ, в том числе по узлам логистики и энергетики".
"С Новым годом нас поздравили? В эту игру можно играть вдвоем, а вы прекрасно знаете, что нам известны все места обитания вашей мясной пехоты", — пишет другой российский боец.
Военкор Александр Сладков уверен в хладнокровии российского военного руководства и считает, что сейчас не время подзуживания и криков о мести.
"Военные знают, что делать. Главное, чтобы мы все чётко увидели сатисфакцию. Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине", — написал Сладков в Telegram.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Британия и сообщила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН, которое состоится в полночь по мск.
Россия потребовала участия постпреда Чехии, чтобы тот объяснился в связи с тем, почему снаряды из Чехии убивают русских детей.
До сегодняшней террористической атаки любые действия ВСУ по "старым" территориям РФ реализовывались исключительно под чужим флагом, а именно "российских партизан". Сегодня было сказано, что это "за вчерашние жертвы дана ответка". Если Зеленский выбрал такой открытый вариант, значит, больше аргументов у него нет, а есть сплошные эмоции. И взбешен он не из-за смертей украинцев, а тем, что удар ВКС РФ 29 декабря практически уничтожил ПВО Украины.
На Совбезе ООН Запад заблокирует любое решение об осуждении Украины, но Глобальный Юг теперь двумя руками поддержит РФ, сравнив Белгород с Газой. А те, кто на Западе голосуют против поставок оружия Украине, получат ещё один аргумент этого не делать.
Читайте по теме: "Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
Киев хочет выдвинуть РФ ультиматум, который "придется принять". О чем речь?
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.