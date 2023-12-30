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Любовь Степушова

Харьков первым вернётся в Россию. Таковы последствия террористической атаки на Белгород

5:20
Мир » Бывший СССР » Украина

После чудовищного по последствиям залпа ВСУ по детскому катку в Белгороде стало очевидно, что Харьков надо освобождать первым и как можно быстрее.

Харьков первым вернётся в Россию. Таковы последствия террористической атаки на Белгород
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

ВСУ ударили по детскому катку в Белгороде

Последствия обстрела ВСУ 30 декабря центра Белгорода, в том числе, катка, где катались дети — чудовищные. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что 14 человек погибли, трое из них — дети, 108 человек ранены, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Mash в Telegram информирует, что 4 ребёнка находятся в реанимации, 17 детей в больнице — среди них есть в тяжёлом состоянии с ЧМТ и ампутацией.

Украина — террористическое государство

Лидер террористического государства Украины Владимир Зеленский назвал русских "отбросами" и пообещал работать над тем, чтобы "перенести войну на территорию России". Из этих слов можно сделать вывод, что он угрожает усилить работу по убийству мирных жителей.

Почему с юридической стороны террористом является именно Зеленский и его подопечные? Украина не объявила РФ войну, поэтому, бомбя российские города и населенные пункты, считается террористом.

Россия же, согласно международному праву, объявила спецоперацию на территории Украины. Это легитимное действие (США и Израиль не раз так делали), приняв на себя обязательства в отношении выполнения "законов войны". Такие законы есть, они признаны ООН и описаны в соответствующих конвенциях.

Поэтому ВС РФ не бьют по гражданским объектам городов, если только среди кварталов не располагается вражеская боевая техника, ведущая огонь, или боевики не превратили жилые дома в объекты ПВО.

Минобороны и Министерство иностранных дел РФ пообещали через свои пресс-службы, что преступление ВСУ в Белгороде не останется безнаказанным.

Харьков вернётся домой первым

Гладков написал около 20 часов вечера мск, что "в Белгороде громко — это работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону". Это означает, что по Харьковской области.

Российские военные пишут в Telegram, что уже три часа идёт обстрел Волчанска, откуда идут террористические атаки. Прилет зарегистрирован также в центре Харькова по отелю Kharkiv Palace. Вслед за Харьковом пошли прилеты в Сумской области, Одессе. В Херсоне ударили по электроподстанции.

"Герани вышли на охоту. Сегодня планов не было. Собирались экстренно. 4 роя с юга и 4 с севера. Цели сейчас ещё дошивают в новые партии", — пишет Telegram-канал "Герань цветущая".

По данным автора — военнослужащего РФ, сейчас "перезаряжается не только ПВО Белгородского района, "но и стратеги с баллистикой и флот с "Искандерами".

"Целеуказания будут уточнены в ближайшее время. Удары будут наноситься постоянно по всей военной инфраструктуре ВСУ, в том числе по узлам логистики и энергетики".

"С Новым годом нас поздравили? В эту игру можно играть вдвоем, а вы прекрасно знаете, что нам известны все места обитания вашей мясной пехоты", — пишет другой российский боец.

Военкор Александр Сладков уверен в хладнокровии российского военного руководства и считает, что сейчас не время подзуживания и криков о мести.

"Военные знают, что делать. Главное, чтобы мы все чётко увидели сатисфакцию. Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине", — написал Сладков в Telegram.

Белгородская трагедия сыграет против Зеленского

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Британия и сообщила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН, которое состоится в полночь по мск.

Россия потребовала участия постпреда Чехии, чтобы тот объяснился в связи с тем, почему снаряды из Чехии убивают русских детей.

До сегодняшней террористической атаки любые действия ВСУ по "старым" территориям РФ реализовывались исключительно под чужим флагом, а именно "российских партизан". Сегодня было сказано, что это "за вчерашние жертвы дана ответка". Если Зеленский выбрал такой открытый вариант, значит, больше аргументов у него нет, а есть сплошные эмоции. И взбешен он не из-за смертей украинцев, а тем, что удар ВКС РФ 29 декабря практически уничтожил ПВО Украины.

На Совбезе ООН Запад заблокирует любое решение об осуждении Украины, но Глобальный Юг теперь двумя руками поддержит РФ, сравнив Белгород с Газой. А те, кто на Западе голосуют против поставок оружия Украине, получат ещё один аргумент этого не делать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы харьков белгород владимир зеленский
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