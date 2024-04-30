Вкус природы: что будет, если собака наестся земли во дворе — и что это значит

Ветеринары рассказали, что значит, если собака начала есть землю на прогулке

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, особенно щенки, обладают высокой степенью любопытства и стремятся исследовать окружающую их среду до мельчайших подробностей.

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В связи с этим они часто пробуют на вкус различные предметы, включая землю и камни. Однако даже взрослые собаки могут продолжать поглощать землю.

Рассмотрим, почему собаки едят землю и как можно помочь им отказаться от этой привычки.

Причины поедания земли собаками:

Заболевания: некоторые животные испытывают непреодолимое влечение к поеданию несъедобных объектов вследствие таких болезней, как гельминтоз или иммунодефицит.

некоторые животные испытывают непреодолимое влечение к поеданию несъедобных объектов вследствие таких болезней, как гельминтоз или иммунодефицит. Недостаток витаминов: собака интуитивно чувствует, что в земле содержатся полезные элементы.

собака интуитивно чувствует, что в земле содержатся полезные элементы. Психические отклонения: это чаще всего встречается у животных, подобранных на улице.

это чаще всего встречается у животных, подобранных на улице. Поведение щенков: из любознательности они могут употреблять в пищу землю и камни.