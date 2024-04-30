Вкус природы: что будет, если собака наестся земли во дворе — и что это значит
Ветеринары рассказали, что значит, если собака начала есть землю на прогулке
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Собаки, особенно щенки, обладают высокой степенью любопытства и стремятся исследовать окружающую их среду до мельчайших подробностей.
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В связи с этим они часто пробуют на вкус различные предметы, включая землю и камни. Однако даже взрослые собаки могут продолжать поглощать землю.
Рассмотрим, почему собаки едят землю и как можно помочь им отказаться от этой привычки.
Причины поедания земли собаками:
- Заболевания: некоторые животные испытывают непреодолимое влечение к поеданию несъедобных объектов вследствие таких болезней, как гельминтоз или иммунодефицит.
- Недостаток витаминов: собака интуитивно чувствует, что в земле содержатся полезные элементы.
- Психические отклонения: это чаще всего встречается у животных, подобранных на улице.
- Поведение щенков: из любознательности они могут употреблять в пищу землю и камни.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru