Расширение портфеля турецких отелей класса люкс к 2027 году: планы ведущих мировых и турецких брендов

Турция строит люксовые отели в курортных регионах

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры могут ожидать расширения ассортимента турецких отелей высокого класса к 2027 году. Известные мировые гостиничные бренды, включая Kempinski, Hilton, Radisson и Marriott, а также несколько турецких компаний, таких как Barut и Vakko Hotels, специализирующихся на премиальном сегменте, объявили о запуске 12 значимых проектов.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

За прошедшие пять лет было запущено 27 проектов люксовых отелей, 12 из которых находятся на стадии строительства и подготовки к открытию. На рынок вышли такие компании, как The Peninsula, La Quinta By Wyndham, Radisson Collection и Curio Collection By Hilton, а турецкие сети развивали свои высококлассные бренды, включая Vakko Hotel & Residence, Cullinan и Anda Barut Collection, сообщает turizmgazetesi. com от 30 апреля.

В настоящее время турецкие гостиничные компании стремятся работать под брендами люксового сегмента. Стамбул продолжает быть лидером в строительстве новых премиум-сетей, но ситуация меняется, что демонстрирует пример Бодрума, где появились объекты группы Mandarin Oriental Hotel Group.

К 2027 году в курортном регионе ожидается появление таких объектов, как Radisson Collection, Mgallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, La Quinta Bodrum и Bvlgari Hotel, которые сейчас проектируются. На 2026 год запланировано открытие пятизвездочного Kempinski Hotel & Residences. В мае этого года откроется Max Royal Bodrum.

В этом году свои двери также откроют Anda Barut Collection в Дидиме, Cappadocia Marriott Hotel в Каппадокии, Vakko Hotel Residence Sumahan в Стамбуле и Sheraton Hotel & Thermal Spa в Ушаке, городе на западе Турции, где туристический поток еще не столь интенсивен.

Привлечение инвестиций в строительство роскошных отелей является частью стратегии правительства, направленной на избавление Турции от имиджа страны недорогого отдыха. Большинство из более чем 290 отелей, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года, будут пятизвездочными.