Бог против Сатаны: Путин оказался союзником части западной элиты

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Либералы панически боятся возвращения Дональда Трампа к власти. Противостояние в мире идёт на уровне гораздо более глубоком, чем Запад — Восток или Россия — США, а именно: Бог против Сатаны.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Орбан посмотрел, кто собрался на стороне Сатаны

Очень широко сейчас освещается в либеральных СМИ приход к власти в Аргентине Хавьера Милея. Это ставленник тех сил, которые стоят за Сатаной, поэтому они так пропагандируют его и радуются его успеху.

Милей — ультралиберал с отстаиванием однополых браков и прав трансгендеров. Либертарианцы, коим объявил себя Милей, в США выступают за прекращение "войны с наркотиками" и против ограничений в иммиграционной политике. Милей заявил, что будет поддерживать тех, кто "верит в либеральную демократию".

После встреч в Аргентине на инаугурации Милея венгерский премьер Виктор Орбан, за которым стоит Бог (в Конституции Венгрии указано, что семья — это союз мужчины и женщины), поехал в США на встречу с республиканцами в Вашингтоне. Как пишет The Guardian, чтобы добиться окончательного прекращения военной поддержки Украины. Встреча будет проходить под эгидой Heritage Foundation — оплота консерватизма, антисатанинского течения в США.

Дипломатический источник газеты сообщил об уверенности Орбана, что помощь Киеву не пройдёт через конгресс США, и поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза.

Украина находится в лагере сатанистов, а Россия — на правильной стороне истории

Почему помощь Украине со стороны Запада стала невозможной и будет блокироваться?

Находящийся в США украинский политик Алексей Арестович* так пояснил ситуацию после бесед в американском истеблишменте. По его словам, значительная часть влиятельных представителей американских элит из республиканского крыла — глубоко религиозные люди, ведущие свою священную войну в политике против либералов.

"Они прямо говорят, что пропаганда ЛГБТ**, в том числе в образовании, что мальчик или девочка может выбрать, какого он пола, изменить пол, все эти гендерные туалеты и прочее — это просто прямая атака Сатаны. И когда им говоришь: "Ребята, Украины не будет, если вы нам не поможете, и вы столкнётесь с большей угрозой", — они отвечают: "За победу над Сатаной — не цена даже Украина, даже Штаты — не цена, вопрос, кто победит — Бог или Сатана", — сказал Арестович*.

С этой точки зрения киевский режим стал для консерваторов "боевым молотом леваков", и они категорически отказались "финансировать сатанизм", сказал Арестович*.

А российский лидер Владимир Путин защищает консервативные ценности, поэтому с ним можно договариваться, добавил он. Так же, по словам Арестовича*, республиканцы очень внимательно следят за преследованиями канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Для них "это последнее, что можно было бы сделать".

"Им объясняешь, что там есть агенты ФСБ, прямые офицеры, нелегалы, пропаганда, а они говорят: "Так боритесь с пропагандой, боритесь с нелегалами. Зачем вы Церковь преследуете целиком?" — сказал Арестович*.

Тенденции, не угодные Богу, уничтожаются

Ситуация настолько серьёзная, что противостояние может вылиться во "внутренний переворот". Об этом заявил конгрессмен-демократ Брендан Бойл "Голосу Америки"***.

"Если вы спикер-республиканец, вы, разумеется, будете очень обеспокоены тем, что если вы вынесете на рассмотрение законопроект, предусматривающий любую помощь Украине, это может быть использовано против вас как часть внутреннего переворота (снятие предыдущего спикера за союз с Джозефом Байденом. — Ред.), которую мы видели в последние пару месяцев".

Теперь вспомним об открытом письме отставников армии США, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. А события 6 января "по захвату Капитолия" были закономерными, так как это был "глас народа", а не провокация Трампа, который имел право на то, чтобы высказать своё отношение к результатам выборов.

А также письмо на имя президента Франции Эмманюэля Макрона, подписанное отставными французскими военными генералами, в котором говорится, что Франция распадается на части из-за "полчищ исламистов".

Либералы-сатанисты не без основания полагают, что существует своего рода неформальный "реакционный интернационал", который разделяет идеи, тактику и риторику американских консерваторов.

Сегодня ищут его следы в Германии, запрещая партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), и других странах Европы, но его лидер — Орбан контактирует с американскими "товарищами по оружию". И европейские консерваторы постепенно побеждают на выборах: Словакия и Нидерланы — только первые ласточки.

Наивно полагать, что в битве Бога и дьявола выиграет дьявол, потому что дьявол — это тенденция, а не персонаж, а тенденции, не угодные Богу, уничтожаются.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

** признана в России экстремистской организацией.

*** заблокирован в РФ как экстремистский ресурс.

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