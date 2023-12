Your browser does not support the audio element.

Либералы панически боятся возвращения Дональда Трампа к власти. Противостояние в мире идёт на уровне гораздо более глубоком, чем Запад — Восток или Россия — США, а именно: Бог против Сатаны.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала