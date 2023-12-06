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Любовь Степушова

Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока

6:04
Мир » Азия » Ближний Восток

Встречи Владимира Путина с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана говорят о его желании создать континентальный альянс по преодолению кризисных ситуаций без привлечения Запада.

Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока
Фото: ru.freepik.com

После Китая Путин посещает страны Персидского залива

Президента РФ Владимира Путина, хотя визит носит рабочий характер, красиво и символично встретили в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ): в небе американские F-16 сделали из инверсионных следов российский триколор.

Уже прошла встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Сразу же после неё Путин переедет в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Россия и Саудовская Аравия коррелируют свои действия по сокращению добычи нефти, что позволяет удержать рынок нефти от волатильности.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, российский лидер обсудит с главами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии (а 7 декабря — Ираном) их присоединение к БРИКС. Будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы, включая войну между Израилем и ХАМАС и сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также ситуации в Сирии и Йемене в более широком аспекте проблемы стабильности в Персидском заливе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Арабские Эмираты стали для российского капитала "тихой гаванью"

На переговорах с президентом ОАЭ Путин заявил, что отношения России и Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень. ОАЭ — главный торговый партнёр России в арабском мире, в прошлом году товарооборот увеличился более чем на 67%, отметил Путин. По его словам, в 2022 году почти 1 млн туристов из России посетили Арабские Эмираты, открыта русская школа, и РФ благодарна за решение о предоставлении участка для строительства православного храма.

Можно указать на ещё несколько факторов, сделавших партнёрство РФ и ОАЭ одним из главных сюрпризов двух лет после начала СВО на Украине:

  • ОАЭ поддержали РФ на голосованиях в Совбезе ООН по "украинскому вопросу";
  • ОАЭ не присоединились к санкциям Запада и его союзников;
  • ОАЭ стали посредниками РФ по многим вопросам, в том числе по обмену пленными с ВСУ, межцерковным встречам, контактам с Западом;
  • на фондовую биржу в Абу-Даби перебрались "голубые фишки" РФ — "Газпром", "Сбер" и высокотехнологичные компании; "Сбер" зарегистрировал офис в Абу-Даби для "сопровождения инвестиционного бизнеса и реализации проектов в направлении исламского финансирования";
  • граждане России увеличили в разы покупки недвижимости в Дубае и других эмиратах для жилья и инвестиций, а также открывают бизнес или переводят его в Эмираты.

Одним словом, Эмираты стали центром обхода финансовых санкций. И в отличие от Турции Эмираты не имеют открытого конфликта с США.

"С 2022 года отток денег из России в Объединённые Арабские Эмираты вырос в два раза", — сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков. "Переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций", — добавил он.

Президент Эмиратов, назвав на встрече Путина дорогим другом, сказал, что ОАЭ "рассчитывают на продолжение совместной работы и развитие сотрудничества с Россией в области энергетики, инфраструктурных проектов и передовых технологий".

Пора разбираться с проблемами Евразии без Америки

Визит Путина в регион происходит накануне встречи между ним и президентом Ирана Ибрагимом Раиси, которая должна состояться 7 декабря в Москве. Будет обсуждаться палестинская ситуация после консультации с арабскими лидерами.

Иран имеет влияние на врагов Израиля — шиитские группировки "Хезболла" и хуситов в Йемене, а также на группировку "Исламского сопротивления в Ираке", которая наносит удары по американским базам в Ираке и Сирии.

Путин хранил молчание в течение трёх дней после начала операции ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" 7 октября, пока не прокомментировал это событие, обвинив США в "неспособности" разрешить конфликт.

Как сказал Ушаков, цель РФ состоит в том, чтобы "сначала прекратить огонь, а затем спокойно двигаться к урегулированию". Из Израиля приходят сигналы о готовности к посредничеству РФ.

Последние международные встречи Путина указывают на стремление Москвы создать глобальные альянсы с незападными странами, которые будут решать вопросы в евразийскую пользу, а не в пользу США. На днях Раиси сделал заявление о создании межконтинентального альянса для поддержки палестинского движения и осуждения преступлений, совершённых в результате оккупации в секторе Газа.

Bloomberg сообщил в начале декабря, что высокопоставленные представители министерства обороны Саудовской Аравии и Ирана обсуждали военное сотрудничество между двумя странами.

Bloomberg в контексте визита Путина заявил "о провале усилий Вашингтона изолировать Москву" и отметил, что поездка президента РФ в страны Персидского залива "служит усилению влияния России на Ближнем Востоке".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран владимир путин
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