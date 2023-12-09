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Антон Куликов

NYT: в Европе не знают что делать, если Трамп вновь станет президентом

2:22
Мир

Европейские чиновники не знают, как себя вести и что делать, если Дональд Трамп снова станет президентом Соединённых Штатов, сообщает издание The New York Times.

NYT: в Европе не знают что делать, если Трамп вновь станет президентом
Фото: Creativecommons by Michael Vadon is licensed under CC BY-SA 2.0

Более всего беспокоит европейских политиков и чиновников, что в случае избрания Трампа он начнёт проводить курс по выводу США из Североатлантического альянса.

Пищи для размышлений на сей счёт добавил сам экс-президент, который недавно сообщил, что "мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией".

Эта расплывчатая формулировка стала причиной для волнений среди европейских союзников США.

Европейские послы и представители аналитических центров совершают паломничество к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, сообщает NYT.

В интервью за последние несколько месяцев более полдюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что среди правительств их стран растёт тревога. Возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и более широкий уход Америки с европейского континента и уничтожение НАТО.

Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала связался с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться убедить его в ценности своей страны для НАТО, сообщает американское издание. Но удалось ли ему убедить Трампа, непонятно.

Предполагается, что небольшие государства Европы постараются заручиться поддержкой Трампа, увеличив закупки вооружений в США. Хотя поможет ли это сохранить НАТО — вопрос.

Стоит заметить, что согласно опросам, Дональд Трамп с большим отрывом опережает потенциальных кандидатов от республиканцев. Так что его шансы ещё раз побороться за пост главы государства очень и очень неплохие.

Более того, опережает он и нынешнего президента США Джо Байдена, который, скорее всего, будет кандидатом от демократов. Здесь отрыв Трампа не столь впечатляющий, два-четыре процента по данным опросов.

Но дело в том, что во время предыдущей избирательной кампании Дональд Трамп никогда не опережал Джо Байдена по данным опросов.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы выборы европа дональд трамп
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