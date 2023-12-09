Европейские чиновники не знают, как себя вести и что делать, если Дональд Трамп снова станет президентом Соединённых Штатов, сообщает издание The New York Times.
Более всего беспокоит европейских политиков и чиновников, что в случае избрания Трампа он начнёт проводить курс по выводу США из Североатлантического альянса.
Пищи для размышлений на сей счёт добавил сам экс-президент, который недавно сообщил, что "мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией".
Эта расплывчатая формулировка стала причиной для волнений среди европейских союзников США.
Европейские послы и представители аналитических центров совершают паломничество к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, сообщает NYT.
В интервью за последние несколько месяцев более полдюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что среди правительств их стран растёт тревога. Возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и более широкий уход Америки с европейского континента и уничтожение НАТО.
Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала связался с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться убедить его в ценности своей страны для НАТО, сообщает американское издание. Но удалось ли ему убедить Трампа, непонятно.
Предполагается, что небольшие государства Европы постараются заручиться поддержкой Трампа, увеличив закупки вооружений в США. Хотя поможет ли это сохранить НАТО — вопрос.
Стоит заметить, что согласно опросам, Дональд Трамп с большим отрывом опережает потенциальных кандидатов от республиканцев. Так что его шансы ещё раз побороться за пост главы государства очень и очень неплохие.
Более того, опережает он и нынешнего президента США Джо Байдена, который, скорее всего, будет кандидатом от демократов. Здесь отрыв Трампа не столь впечатляющий, два-четыре процента по данным опросов.
Но дело в том, что во время предыдущей избирательной кампании Дональд Трамп никогда не опережал Джо Байдена по данным опросов.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.