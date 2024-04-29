Самарская область ввела ограничения на посещение лесов в мае 2024: все детали

Жители Самарской области не смогут гулять в лесах в ближайшие дни

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Самарской области введены временные ограничения на посещение лесов с 1 по 21 мая 2024 года, согласно сообщению Главного управления МЧС региона. В это время запрещено пребывание граждан и въезд транспортных средств в лесные зоны из-за проведения мероприятий по борьбе с клещами и непарным шелкопрядом, включая обработку лесных массивов специализированным препаратом "Дефилигнум, СК".

Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также внутри городских территорий идет активная борьба с клещами. В Самаре планируется обработка более 290 гектаров общественных зон. Специалисты Роспотребнадзора отметили увеличение случаев заболеваний, переносимых клещами, включая клещевой энцефалит, крымско-конго геморрагическую лихорадку и другие. С начала сезона в регионе зафиксировано 159 случаев укусов клещей, в том числе 43 у детей, некоторые клещи оказались носителями вируса энцефалита.

В связи с проведением мероприятий по борьбе с вредителями и ограничениями, действует особый противопожарный режим. Предусмотрены патрулирования территорий, а муниципалитеты должны обозначить специальные места для размещения мангалов и сжигания отходов.

Штрафы за нарушение ограничений могут достигать 300 тысяч рублей, а также уголовное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.