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Обеспечить счастливую старость своему коту: несколько самых главных правил

Ветеринары рассказали, как обеспечить счастливую старость коту

1:47
Зоосфера » Кошки

Когда кошка входит в зрелые годы, её заботливый владелец начинает всерьёз переживать за её благополучие.

Ветеринары рассказали, как обеспечить счастливую старость коту
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С возрастом, здоровье кошки может ухудшаться, что вызывает беспокойство у хозяина. Важно, чтобы стареющий четвероногий друг чувствовал себя комфортно. Также крайне важно предотвратить развитие новых болезней.

Соблюдение пяти простых правил поможет хозяину сохранить здоровье своего питомца, чтобы кошка прожила долгую жизнь.

Изменение диеты

Снижение калорийности пищи для пожилой кошки будет полезным. Кошка в преклонном возрасте не нуждается в таком количестве калорий, как молодое животное.

Игнорирование этой рекомендации может привести к лишнему весу, который отрицательно скажется на сердечно-сосудистой системе животного.

Рекомендуется обогатить рацион кошки белковыми продуктами и уменьшить кормление её с человеческого стола.

Защита от стресса

Защитите пожилую кошку от всех возможных источников стресса. Избегайте лишних поездок и не пугайте животное громкими звуками. Также следует избегать резких изменений в ежедневном распорядке.

Ограничение доступа на улицу

Пожилой кошке лучше оставаться дома, так как на улице ей может быть опасно.

Регулярные посещения ветеринара

Профилактические осмотры помогут предотвратить возникновение болезней. Врач может своевременно обнаружить серьёзное заболевание, что увеличит шансы на успешное лечение.

Любовь к питомцу

И, конечно, необходимо просто любить свою кошку. Любовь хозяина значительно повышает шансы на то, что питомец проживёт долгую и счастливую жизнь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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