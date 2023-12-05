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Антон Куликов

Politico: Запад проиграл в попытке ограничить нефтяные доходы России

Экономика

Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России провалились, констатирует издание Politico.

Politico: Запад проиграл в попытке ограничить нефтяные доходы России
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Страны Евросоюза, Группа семи и Австралия 5 декабря 2022 года ввели эмбарго на поставки российской нефти и одновременно с этим установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, запретив подчинённым им судам и территориям перевозить морем и страховать нефть, продающуюся дороже этого уровня.

С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ, их предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории.

Россия, в свою очередь, заявила, что не признает условия ценового потолка, а российские компании не будут поставлять нефть странам по этому механизму.

В материале Politico отмечается, что за прошедший год Россия недополучила около 34 млрд евро от экспорта. Это эквивалентно примерно двухмесячным доходам.

Однако в целом российские компании смогли обойти ограничения. Особенно эффективно обход санкций заработал во второй половине 2023 года. Сейчас российская нефть стабильно продаётся по цене выше лимита в 60 долларов.

"Воздействие ценового потолка было ограниченным из-за неадекватного мониторинга и правоприменения", — считает эксперт Исаак Леви.

Многие трейдеры просто игнорируют потолок цен, а российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель. Почти половина российских нефтяных грузов перевозилась на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах Группы семи и Евросоюза. И они почти не подвергались ограничениям.

Также санкции обходятся через нефтепереработку в третьих странах, вроде Индии. Оттуда она продается всем желающим. Вероятно, даже Западу, что подтверждается ростом торговых операций.

Разумеется, всё это не означает, что США и их сателлиты откажутся от попыток ограничить экспорт российской нефти и газа. В начале ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что целью Вашингтона является прекращение работы российского проекта "Арктик СПГ-2".

В Вашингтоне также заявляли, что целью Соединённых Штатов является сокращение вдвое доходов России от экспорта нефти и газа к 2030 году. Нет оснований полагать, что в США откажутся от попыток так или иначе реализовать эти планы.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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