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Антон Куликов

CNBC: Запад проигрывает России в "нефтяном” противостоянии

2:31
Экономика

Давление Запада на российскую нефтяную отрасль начало сокращаться, говорится в материале американского телеканала CNBC.

CNBC: Запад проигрывает России в "нефтяном” противостоянии
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Отмечается, в частности, что согласно недавно представленному докладу Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, доходы России от продажи нефти в марте и апреле значительно выросли по сравнению с показателями предыдущих месяцев. В материале CNBC подчёркивается, что эти данные свидетельствуют о неэффективности западных ограничений (перевод "ПолитРоссии").

Данные о нефтяных доходах России были представлены спустя несколько дней после завершения саммита Группы семи в Японии. В ходе саммита лидеры государств G7 заявили, что их попытки ограничить доходы Российской Федерации от продажи энергоносителей сработали.

Но вот у экспертов в энергетической отрасли несколько иной взгляд на ситуацию, отмечает CNBC.

"Поступления от налогов на нефть в России выросли на шесть процентов в месячном исчислении в апреле благодаря увеличению доходов от экспорта в марте", — говорится в отчете специалистов CREA.

В начале декабря прошлого года страны G7, Австралия и Евросоюз установили предельную цену на российскую нефть, перевозимую морским путём — 60 долларов за баррель. Произошло это одновременно с эмбарго на поставки российской нефти, которые ввели ЕС и Великобритания. В феврале, напомним, вступило также в силу решение Евросоюза об эмбарго на поставки российских нефтепродуктов.

Считалось, что эти меры приведут к резкому сокращению доходов России от продажи энергоносителей. Первое время они действительно дали некоторый эффект, однако вскоре доходы РФ начали возвращаться к прежним показателям.

"Это явный признак того, что данное правоприменение не работает", — считает ведущий аналитик CREA Лаури Милливирта.

Напомним, что в конце декабря прошлого года президент России подписал указ, согласно которому запрещены поставки российской нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали так называемый price cap, то есть потолок цен. Ограничение действует с 1 февраля по 1 июля текущего года.

И весьма вероятно, что запрет будет продлён, поскольку страны Запада не демонстрируют намерения отказаться от потолка цен.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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