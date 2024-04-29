В МИД Таджикистана объявили, что в понедельник передали ноту протеста послу Российской Федерации в Таджикистане, Семену Григорьеву.
В данном документе выражена тревога по поводу якобы частых случаев проявления негативного отношения, а также систематического нарушения прав и свобод таджикского народа.
"Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - сказано в тексте ноты.
Однако конкретные детали этих нарушений не были озвучены в официальном заявлении МИДа.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.