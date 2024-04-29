Новый скандал: Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав таджиков

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с нарушениями прав своих граждан

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

В МИД Таджикистана объявили, что в понедельник передали ноту протеста послу Российской Федерации в Таджикистане, Семену Григорьеву.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В данном документе выражена тревога по поводу якобы частых случаев проявления негативного отношения, а также систематического нарушения прав и свобод таджикского народа.

"Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - сказано в тексте ноты.

Однако конкретные детали этих нарушений не были озвучены в официальном заявлении МИДа.