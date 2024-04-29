Тренер назвал упражнения для талии, как у Кендалл Дженнер

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Фитнес-тренер Светлана Минакова рассказала, возможно ли добиться такой же тонкой талии, как у американской модели Кендалл Дженнер, тренируясь в зале.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Эта топ-модель — обладательница типа фигуры "песочные часы". Однако Дженнер много работает над своим телом, следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

По словам эксперта, "похудеть в талии" и "сделать талию видимой" — разные задачи. В первом случае нужно делать акцент на изменение типа питания, во втором — прокачивать мышцы.

Минакова рассказала, что все люди делятся на эндоморфов, которым легко нарастить мышцы, но тяжело сбросить вес; мезоморфов — обладателей прямоугольных фигур с хорошим рельефом мышц; и эктоморфов, у которых проблемы с набором как мышечной, так и жировой массы.

Топ-модель Дженнер — мезоморф, у нее мышечная масса и жир распределяются равномерно. Ее талия — это результат постоянных тренировок, направленных на проработку мышц спины, пресса и ягодиц. Еще она занимается кикбоксингом и верховой ездой.

Тонкой талии можно добиться и более щадящими способами. Тренер раскрыла секрет, как это сделать.

"Секрет красивой талии: тренировки 2-3 раза в неделю, массажи и коррекция рациона питания. Упражнения помогут визуально создать узкую талию независимо от типа телосложения", — цитирует Минакову "СЭ".

Для тонкой талии подойдут упражнения: тяга верхнего блока на спину; вакуум лежа; приседания с гирей.