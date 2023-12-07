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Дарья Митина

Дарья Митина: Хавьер Милей — это аргентинский Чубайс

5:01
Мир » Остальной мир » Южная Америка

В ближайшие годы Аргентиной будет руководить Хавьер Милей. Как это повлияет на контакты Москвы и Буэнос-Айреса, какое отношение Аргентина имеет к приватизации в России в 1990-х годах и почему Штаты теперь будут серьёзно вкладываться в президента Аргентины, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: Хавьер Милей — это аргентинский Чубайс
Фото: REX/Shutterstock

— Президентские выборы в Аргентине выиграл Хавьер Милей. Аргентина находится в полосе глубочайшего в своей истории кризиса. Кризис рукотворный, созданный с помощью кредита Международного валютного фонда, который обрушил Аргентину в долговую пропасть. Кредит брали не левые перонисты, тем не менее нынешнее правительство президента Альберто Фернандеса сменилось ультраправым президентом. Но и за перонистами, и за Милеем с его коалицией "Свобода наступает" стоят одни и те же олигархи.

Наши либералы любят тезис о необходимости сменяемости власти. Ерунда. В Аргентине со сменяемостью власти всё было в порядке. Ни один правитель не засиживался у власти дольше одного срока. Но это не избавило Аргентину от кровавых диктатур и экономических кризисов.

Хавьер Милей — обычный человек из семьи служащих, не занимался политикой, преподавал в университете экономику. И вдруг в 2021 году появляется избирательная коалиция "Свобода наступает" во главе с Хавьером Милеем. Он легко избрался в городской совет Буэнос-Айреса и уже через два года стал президентом страны. То есть олигархические круги сделали ставку на Милея.

Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс. Рецепта выхода из экономического кризиса нет ни у правых, ни у левых. Как говорит Хавьер Милей, "всё, что может быть в частных руках, будет отдано в частные руки", включая:

  • стратегические предприятия,
  • аэропорты,
  • нефтяные компании,
  • узлы связи,
  • медиахолдинги,
  • линии транспорта.

Социальную защиту Милей отменяет. Он проповедует переход на доллар и легитимизирует все социальные пороки:

  • наркотики,
  • бесконтрольное владение оружием,
  • проституцию.

В 1990-е годы, когда у власти в Аргентине находился Карлос Менем, его министр экономики Доминго Кавальо приехал с подачи наших тогдашних ельциноидов учить Россию экономике. Когда Чубайс и его братки продавали всё, что не прикручено болтами к полу, тогда в России гостил Доминго Кавальо, который раздавал указы нашим либероидным министрам.

В прошлом году, после того как Россия начала специальную военную операцию, Милей, будучи городским депутатом, вошёл во дворец аргентинского национального конгресса, обмотанный украинским флагом, выражая свою позицию по отношению к российско-украинскому конфликту.

Жаль, что наработки, достигнутые при президенте Фернандесе: заявка Аргентины на вступление в БРИКС, экономические связи с Россией, — будут теперь заморожены. Заявка о вступлении в БРИКС уже отозвана.

На самом деле, как минимум, половина страны — люди левых взглядов, готовые голосовать за левых перонистов. Но левые перонисты настолько бездарно распорядились этим ресурсом со своей коррумпированностью, половинчатостью, опорой на тех же олигархов, на которых сейчас будет опираться Милей, закручивая гайки. Он выбрал вице-президентом Викторию Вильяруэль, она из семьи высокопоставленных аргентинских военных, которые в 1970–1980-е годы жёстко сражались с городскими партизанами. Виктория Вильяруэль и Хавьер Милей объявили войну всем левым, не только в Аргентине. Они объявляют войну Кубе, выступают против левых Венесуэлы, против левого поворота в Бразилии. Лула да Силва — теперь персональный враг Хавьера Милея.

Штаты будут очень сильно вкладываться в Милея, потому что Лула как кость в горле для США.

Милей призывает к физическому уничтожению левых, инакомыслящих, прогрессивной интеллигенции, студентов.

А нам стоит, во-первых, проанализировать причины победы крайне правых сил. Во-вторых, понять, кто у нас руководит. Судя по тому, как у нас пытались внушить населению, что Трамп — это великое благо, что ничего страшного в Жаире Болсонару нет, это опасная тенденция. Потому что российская власть симпатизирует крайне правым настроениям, не разделяя радикальных взглядов, тем не менее симпатии к умеренным правым заводят и нашу страну в тупик, не только Аргентину.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы аргентина дарья митина
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