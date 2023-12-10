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Любовь Степушова

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО

4:39
Мир » Бывший СССР » Украина

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Фото: wikipedia

У Украины нет идеологии единства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего.

"У них (украинцев) иссякает всё, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы — ни идеологии, ни промышленности, ни денег, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — сказал Путин в беседе с военными после вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

Поспорить здесь можно только по поводу идеологии. Она есть у Украины — это разрушение, ненависть к России и всему русскому. Но президент, вероятно, имеет в виду идеологию единства украинцев — такой нет у многонациональной Украины, где 80% населения думает по-русски.

Например, русскоязычный журналист Юрий Романенко предложил "людей с левого берега Днепра" "сотнями тысяч" отселять на Западную Украину в построенные "домики", чтобы они работали на подземных предприятиях ВПК Украины. Или на территории Польши "поставить завод", сделать туда коридор от этих "домиков", поставить забор, "огородить это всё колючей проволокой", чтобы люди не разбегались.

"И возить людей, пусть работают. Это простые решения, которые лежат на поверхности", — добавил он.

По словам Путина, власти Украины "совсем оборзели", когда объявили русских некоренной нацией в стране. Президент долго искал подходящее слово, но "оборзели" — это ещё мягко сказано. Ранее он использовал слово "беспредел".

Украина готова продавать Западу чернозёмы за помощь

В остальном Путин прав. Промышленность Украины разрушена. И процесс начался сразу после получения независимости. А сразу после утраты российского рынка процесс стал необратимым. Сейчас в период СВО промышленность просто встала. Достаточно сказать, что затевая войну с РФ, Украина не построила ни одного патронного завода, у неё нет судостроения, авиастроения, ракетостроения, беспилотники, в основном, привозные и сборные из импортных деталей.

Мало того, сейчас Киев готов отдать то богатство, что у Украины есть от природы — чернозёмы. Как сообщают украинские источники, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак летал в США для встреч с руководством BlackRock (компания, управляющая украинскими активами), которому он предложил "отдать все стратегические предприятия и землю, если корпорация поможет получить новый пакет военной и финансовой помощи".

То есть, денег своих нет, поэтому закладывать и продавать готовы всё. На это способен только уже мысленно самоубийца. Путин просто констатирует факт.

Приведённое мнение президента и его выдвижение на новый мандат от группы участников СВО говорит о том, что в "договорняки" с Западом он больше вступать не будет. Никаких "корейских вариантов". Об этом, собственно, и заявили в МИД РФ.

Попытки искусственно навязать в том числе "корейскую" модель урегулирования на Украине бессмысленны, необходимы иные решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

"Да здравствует Украина в составе России"

Есть только одно решение, которое гарантирует безопасность РФ — Украина в её составе. И бойцы ВС РФ так и требуют у пленных ВСУ это проговаривать: "Да здравствует Украина в составе России". Это не просто слова, это настрой народа, который Путин не может не учитывать.

Нынешнее государство или любое другое на Украине недоговороспособно. Никакие базы у польской границы не спасут РФ, пример — Армения. Только одна есть гарантия, что больше никогда не будет гражданской войны — Украина в составе России.

Путин уверен ( см. выше), что идеология у России есть. Ранее он говорил, что это патриотизм. Хотелось бы услышать развернутое определение этого понятия. Президент вплотную подошёл к этому, заявив, что есть триединый русский народ и что "никакой Украины не было в составе Российской империи, а она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин
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