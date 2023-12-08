Политолог Сергей Марков уверен, что Владимир Путин не будет "уходить от военной повестки" во время проведения предвыборной президентской кампании.
Марков прокомментировал решение Путина баллотироваться на выборы президента 2024 года.
"Путин идет на выборы как военный лидер воюющей страны. Именно об этом говорит выбор места заявления Путина — по просьбе офицеров, героев России, героев войны на Донбассе", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт похвалил Путина за то, что он не будет сосредотачиваться "на внутренних социальных вопросах", так как это, по мнению Маркова, является пораженческой стратегией.
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