Политолог Марков: Путин идёт на выборы как военный лидер воюющей страны

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков уверен, что Владимир Путин не будет "уходить от военной повестки" во время проведения предвыборной президентской кампании.

Фото: kremlin.ru

Марков прокомментировал решение Путина баллотироваться на выборы президента 2024 года.

"Путин идет на выборы как военный лидер воюющей страны. Именно об этом говорит выбор места заявления Путина — по просьбе офицеров, героев России, героев войны на Донбассе", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт похвалил Путина за то, что он не будет сосредотачиваться "на внутренних социальных вопросах", так как это, по мнению Маркова, является пораженческой стратегией.