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От шерсти до характера: какую породу кошек выбрать, чтобы она стала членом вашей семьи

Какую породу кошки выбрать

2:18
Зоосфера » Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных. Они известны своей умной и нежной натурой, общительным поведением и игривостью. Они также помогают избавлять дом от мышей, что особенно важно для загородных домов. Кроме того, уникальная внешность некоторых кошек делает их источником гордости для их владельцев.

Какую породу кошки выбрать
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В мире существует более ста пород кошек, каждая из которых обладает своими уникальными чертами. Например, персидские, бирманские и британские короткошерстные породы известны своим спокойствием. В то время как тайские, сиамские, абиссинские и бенгальские кошки отличаются добродушием и общительностью. Выбор подходящей породы зависит от личных предпочтений и особенностей вашей семьи.

Критерии выбора кошки:

  • Образ жизни семьи: если ваша семья много времени проводит вне дома, предпочтите независимых кошек, таких как британские короткошерстные или шотландские вислоухие. Они умны и не требуют постоянного внимания. Бенгальские или тайские кошки подойдут для людей, проводящих много времени дома, а сиамские или бенгальские породы идеально подойдут для семей с маленькими детьми.
  • Уход и содержание: кошки с короткой шерстью обычно проще в уходе. Породы с длинной шерстью или без шерсти требуют более тщательного ухода. Наиболее требовательными в этом плане являются породы типа сфинкса и персы.
  • Темперамент: разные кошки обладают разными темпераментами, от спокойных "молчунов" и "ленивцев", как корниш-рекс или сибирская порода, до активных и игривых, как абиссинцы и бенгальцы. Если вы ищете ласкового компаньона, рассмотрите сфинкса или бурманскую породу. Для детей отлично подойдут энергичные абиссинцы или бенгальцы.

Также доступны экзотические породы с необычной внешностью, такие как девон-рекс, манчкин, американский керл, сфинкс или лаперм, стоимость которых может быть выше среднего. Если вы готовы инвестировать в экзотику, стоит обратить внимание на эти породы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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