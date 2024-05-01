От шерсти до характера: какую породу кошек выбрать, чтобы она стала членом вашей семьи

Какую породу кошки выбрать

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных. Они известны своей умной и нежной натурой, общительным поведением и игривостью. Они также помогают избавлять дом от мышей, что особенно важно для загородных домов. Кроме того, уникальная внешность некоторых кошек делает их источником гордости для их владельцев.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В мире существует более ста пород кошек, каждая из которых обладает своими уникальными чертами. Например, персидские, бирманские и британские короткошерстные породы известны своим спокойствием. В то время как тайские, сиамские, абиссинские и бенгальские кошки отличаются добродушием и общительностью. Выбор подходящей породы зависит от личных предпочтений и особенностей вашей семьи.

Критерии выбора кошки:

Образ жизни семьи : если ваша семья много времени проводит вне дома, предпочтите независимых кошек, таких как британские короткошерстные или шотландские вислоухие. Они умны и не требуют постоянного внимания. Бенгальские или тайские кошки подойдут для людей, проводящих много времени дома, а сиамские или бенгальские породы идеально подойдут для семей с маленькими детьми.

: если ваша семья много времени проводит вне дома, предпочтите независимых кошек, таких как британские короткошерстные или шотландские вислоухие. Они умны и не требуют постоянного внимания. Бенгальские или тайские кошки подойдут для людей, проводящих много времени дома, а сиамские или бенгальские породы идеально подойдут для семей с маленькими детьми. Уход и содержание : кошки с короткой шерстью обычно проще в уходе. Породы с длинной шерстью или без шерсти требуют более тщательного ухода. Наиболее требовательными в этом плане являются породы типа сфинкса и персы.

: кошки с короткой шерстью обычно проще в уходе. Породы с длинной шерстью или без шерсти требуют более тщательного ухода. Наиболее требовательными в этом плане являются породы типа сфинкса и персы. Темперамент: разные кошки обладают разными темпераментами, от спокойных "молчунов" и "ленивцев", как корниш-рекс или сибирская порода, до активных и игривых, как абиссинцы и бенгальцы. Если вы ищете ласкового компаньона, рассмотрите сфинкса или бурманскую породу. Для детей отлично подойдут энергичные абиссинцы или бенгальцы.

Также доступны экзотические породы с необычной внешностью, такие как девон-рекс, манчкин, американский керл, сфинкс или лаперм, стоимость которых может быть выше среднего. Если вы готовы инвестировать в экзотику, стоит обратить внимание на эти породы.