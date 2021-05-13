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Автор Любовь Степушова

Опасные письма: генералы США и Франции связаны Интернационалом

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональд Трамп возглавил интернационал консервативных сил во всём мире. Республиканцы начали работать с армией и флотом, и это крайне серьёзный вызов либералам.

Опасные письма: генералы США и Франции связаны Интернационалом

Отставники вспомнили о своём долге защищать Америку

Более 120 высших отставных военных офицеров армии и флота США подписали открытое письмо, которое говорит о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, и ставит под сомнение умственные способности президента Джо Байдена для выполнения его президентских обязанностей.

"Без справедливых и честных выборов, которые точно отражают" волю народа ", наша Конституционная республика потеряна", — говорится в письме, опубликованном во вторник агентством "Flag Officers 4 America" и подписанном 124 бывшими адмиралами и генералами.

"Психическое и физическое состояние главнокомандующего нельзя игнорировать. Он должен быть в состоянии быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье где угодно, днем ​​или ночью", — говорится в письме.

Организатор мероприятия, генерал-майор Джо Арбакл, сказал Politico:

"Генералы и адмиралы в отставке обычно не участвуют в политических действиях, но ситуация, с которой сталкивается наша страна сегодня, ужасна … Мы сталкиваемся с угрозами, более серьезными, чем когда-либо. с момента основания нашей страны. Молчать было бы нарушением долга ".

На своем веб-сайте Flag Officers 4 America сообщает, что это решение "отставных военачальников, которые обязались поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних".

Трамп начал работать с армией и флотом

В комментарии для "Правды. Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, расценил это письмо, как "очень серьёзное" и "алармистское".

Главный посыл, по мнению эксперта, состоит в том, что выборы, которые прошли в 2020 году, можно считать подтасованными и украденными.

"Эта тема всегда была табу. Но когда уже генеральская верхушка говорит о том, что действительно выборы были подтасованными, были украдены, то это серьёзное обвинение", — заметил американист.

Письмо также указывает, что администрация Байдена проводит абсолютно левую — марксистскую, чуждую Соединенным Штатам Америки внутреннюю политику, и внешнюю — тоже, продолжил Владимир Васильев.

В письме, указал эксперт, даётся анализ событий 6 января которые послужили основой для попытки объявления импичмента Дональду Трампу. Говорится о том, что события (штурм Капитолия) были закономерными, что это был "глас народа", а не провокация Трампа, который имел право на то, чтобы высказать свое отношение к результатам выборов.

Владимир Васильев полагает, что происходит не просто усиление влияние Трампа в Республиканской партии, а укрепление позиций партии, которая работает с американскими военными. Эксперт напомнил, что в ноябре-декабре генерал Майкл Флинн предлагал Трампу ввести чрезвычайное положение, опереться на Вооруженные силы, правоохранительные органы, но Трамп отказался.

"Но тогда уже ходили слухи, что Флинн не просто что-то предложил, а, используя свои связи в армии, уже готовил активно почву для вмешательства армии в политику. Я не исключаю, что сегодня эта работа с армией - невидимая, подспудная, идёт. То есть Трамп работает или трамписты работают не только с Республиканской партией, но они работают с государственным аппаратом, с правоохранительными органами", — отметил Владимир Васильев.

Эксперт подчеркнул, что в письме ничего не говориться о России.

"Это тоже очень принципиально важно, про китайцев сказано, а про Россию ничего не сказано. И Китай назван самой большой угрозой США. Можно понять, что военные недовольны, что администрация в этом плане ничего не делает для того, чтобы здесь защитить американские интересы", — сказал Владимир Васильев.

Трамписты создали Консервативный Интернационал

Аналитики в США поспешили провести параллели между письмом американских генералов и недавним посланием, подписанным 20 отставными французскими военными генералами, и более чем тысячью офицерами и военнослужащими нижнего звена, в которых говорится, что Франция распадается на части из-за "полчищ исламистов".

"В конце концов, произойдет взрыв, и наши товарищи по действующей военной службе будут вынуждены вмешаться и взять на себя опасную миссию по защите наших цивилизационных ценностей и жизней наших сограждан", — предупреждает письмо, адресованное президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

"Легко видеть, что время колебаний прошло. В противном случае завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и будут тысячи смертей, за которые вы будете нести ответственность". говорится в письме.

Как отметил американский журналист Джит Хир, французское письмо было "переведено и переиздано в Соединенных Штатах изданием The American Mind Института Клермонта, возможно, ведущего аналитического центра трампистов".

"Перевод и перепечатка письма — напоминание о том, что правые трамписты имеют глубокие связи со своими европейскими коллегами", — написал Хир. "Существует своего рода неформальный реакционный интернационал, который разделяет идеи, тактику и риторику. Не случайно и в Соединенных Штатах, и во Франции члены реакционного интернационала думают о перевороте".

"Реакционный Интернационал, как должно быть ясно, является протофашистским движением", — продолжил Хир. "Ради демократии настоятельно необходимо исключить людей этой ориентации из вооруженных сил во Франции, Соединенных Штатах и ​​везде, где их можно найти".

Назревает большая чистка в Вооружённых силах США и Франции? Если это так, то будут искать следы консерваторов, конечно — не фашистов, и в Бундесвере. Там давно с подобными мыслями выступает офицерский состав. Трудно представить, во что это выльется в плане не только ответной реакции, но и боеспособности,  а репутационный урон Западу уже нанесён.  Что же, к лучшим в мире организаторам военных, дворцовых и иных разных переворотов возвращается бумеранг.

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