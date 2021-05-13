В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством

Не все военные в США поддержали открытое письмо 124 отставных генералов о ситуации вокруг президента США Джо Байдена. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в документе говорится о сложном психическом и физическом состоянии главы государства.

Действующие и бывшие военные наперебой критикуют появление письма и называет его "настоящим предательством". Полковник армии США Джеффри Маккосланд считает подобные прецеденты рискованными для "американской демократии". По его словам, США — одна из немногих стран, в которой военные никогда не были близки к захвату власти.

"Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в Америке", — приводит The Huffing Post слова Маккосланда.

Бывший морской пехотинец Алекс Маккой отметил, что вовлечение военных в политику исторически меняет весь политический ландшафт. С одной стороны, они могут стать почвой для "фашистских движений и переворотов". С другой стороны, отставные военные являются основной конституционного строя и могут защитить народ от "небольшой группки людей, жаждущих власти".

По его мнению, 124 отставных генерала в данном случае пошли против демократических основ государства и предали клятву.

"Эти 124 генерала сделали свой выбор, предав подавляющее большинство ветеранов, верных клятве", — заявил Маккой.

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