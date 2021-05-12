"Распад" Франции: почему Макрон не слушает предупреждения генералов

Во Франции вот уже несколько недель одна из главных тем — письма офицеров к руководству страны, в которых содержится предупреждение о "распаде" государства.

Генералы пишут президенту

Началось все в конце апреле, когда в консервативном издании Valeurs actuelles было опубликовано письмо двух десятков генералов и старших офицеров (пребывающих в запасе) на имя президента Франции Эммануэля Макрона.

Авторы отметили, что Франции грозит "смертельная опасность". По их мнению, окраины государства захватывают исламисты, которые диктуют свои условия. "Фанатичные сторонники расовой войны" презирают страну и хотят ее разрушения, подчеркивалось в письме. Президенту Франции стоит обратить внимание на рост насилия в стране, считают авторы обращения.

По мнению отставных военных, "распад — через определенный антирасизм — проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что сегодня некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны".

Авторы обращения призвали Эммануэля Макрона "защитить патриотизм". Но "защищать патриотизм" президент Франции не стал. А начальник штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пригрозил авторам обращения дисциплинарными мерами. Лекуантр пообещал, что они предстанут перед военным советом и будут уволены со службы.

Еще одно обращение

Однако на этом история не закончилась. Спустя две недели в том же издании было опубликовано еще одно письмо. На этот раз от действующих военных. Которые полностью поддержали авторов предыдущего сообщения.

"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны. <…> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном властям Франции. Подписали более 40 тысяч человек.

Вышеупомянутый Франсуа Лекуантр призвал подписавшихся уволиться со службы и свободно выражать свое мнение. Еще раз подчеркнув, что армия должна оставаться вне политики.

Вообще говоря, для Франции это не то чтобы совсем необычно. Другое дело, что армия активно вмешивалась в политические события в стране во времена президента де Голля. То есть несколько десятков лет назад.

Конечно, было бы большим преувеличением говорить, что эти письма свидетельствуют о желании военных взять власть в свои руки. Это совсем не так, подобный сценарий практически невозможен.

Другое дело, что если высокопоставленные офицеры говорят о проблемах, то попытка властей их игнорировать будет иметь определенные последствия. Например, это может выразиться в росте популярности националистов — в первую очередь, партии "Национальное объединение". Лидер которой Марин Ле Пен полностью солидарна с мнением генералов и офицеров.

Впрочем, Франсуа Лекуантр подчеркивает, что эти письма не отражают взглядов подавляющего большинства военнослужащих на происходящее во Франции. Так ли это, могут показать только выборы. В следующем году, к слову, пройдут выборы главы государства, в которых Эммануэль Макрон собирается принять участие. Как, надо полагать, и Марин Ле Пен.