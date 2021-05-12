Трамп объяснил, почему мир при Байдене становится нестабильным

Снова выступил с критикой Джо Байдена Дональд Трамп. По мнению бывшего президента, нынешний является "слабым", что приводит, в частности, к эскалации проблем в Израиле.

Напомним, что территории Израиля подвергаются активным ракетным обстрелам: известно, что с начала обстрелов выпущено более тысячи ракет. Примерно 850 ракет долетели до израильских территорий, остальные упали в Секторе Газа, уточняет обстановку "Седьмой канал".

"Когда я занимал этот пост, мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что Соединённые Штаты твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие. При Байдене мир становится всё более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на наших союзников", — написал Трамп на своём сайте.

Экс-президент уверен, что Вашингтон обязан быть на стороне Иерусалима. Важно показать, что ракетные обстрелы пора прекращать, поскольку Штаты

"…всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.