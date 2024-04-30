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Впечатляющий ковёр из цветов: это растение украсит арки на загородных участках

Почему стоит посадить княжик

1:31
Садоводство » Цветы

Изумительная лиана под названием княжик во время цветения создаёт впечатляющий ковёр из цветов, часто украшая арки на загородных участках.

Почему стоит посадить княжик
Фото: commons.wikimedia.org by Enrico Blasutto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Княжик, близкий родственник клематиса, часто путают с ним. Хотя это растение ещё не так распространено в нашей стране, оно приспособлено к условиям средней полосы. В культурном озеленении используются различные виды княжика, такие как крупнолепестный, альпийский, сибирский и охотский.

Княжики начинают цветение рано, в мае, некоторые даже в апреле, и продолжают радовать глаза месяц-полтора. Их колокольчиковидные цветы могут быть белыми, голубыми, розовыми или фиолетовыми.

Эта лиана менее требовательна в уходе по сравнению с клематисом, предпочитая полутень. Важно выбирать место северной стороны в южных регионах. Рядом со стеной дома или другими постройками она будет защищена от ветра.

Княжику подходит разнообразная почва, предпочтительно плодородная, рыхлая и хорошо дренированная. Поливать следует раз в 7-10 дней, увеличивая частоту до двух-трёх раз в неделю в жаркую погоду. Он выдерживает морозы и не нуждается в укрытии на зиму.

Редко страдая от насекомых и болезней, княжик идеально подходит для украшения арок, пергол и ограждений на участке, а также для обвивания старых заборов.

Княжик. Идеальная лиана для затененных мест и начинающих цветоводов. Отличия от обычных клематисов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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