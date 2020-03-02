У Зеленского "хвостистская" политика - мнение

О взаимосвязи истории и нынешнего времени. Все плотно переплетено. Почему Ельцин всем все обещал? Что остается? Что меняется? Что происходит? О чем говорят рейтинги президентов? И почему людям, что в США, что на Украине, нужен не президент, а волшебник? И почему политики у простых людей не спрашивают и даже не обращают на них внимания? Что будет дальше, в том числе с Зеленским?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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Чего хотел Ельцин, когда разваливал СССР

— Дмитрий Анатольевич, как вы говорите, Ельцин хотел объединить бывшие советские республики. Но ведь он сам даже российским регионам сказал: "Берите суверенитета, сколько хотите".

— Ельцин был политиком. Я не в смысле того, что он был хорошим человеком. Он просто говорил всем то, что они хотели услышать.

Ельцин понимал, что ему не опереться на федеральный аппарат, и поэтому он надеялся опереться на националистские движения в регионах.

Вот отсюда это знаменитое выражение. В переводе — "берите суверенитет, и любите меня за это".

Он был политиком, а политика — всегда сиюминутная. Чем государственный деятель (помните, Черчилль говорил) отличается от политика? Политик живет от выборов до выборов, а государственный деятель от эпохи до эпохи.

Ельцин был политик, а не государственный деятель. И он ведь не потому давал суверенитет, что он собирался им его оставить.

Он им давал, чтобы они именно сейчас его поддержали. Если бы у него была возможность удержать власть без их поддержки, он бы им ничего не дал. Точно так же, как и с Советским Союзом.

Если бы у Ельцина был реальный шанс стать генеральным секретарем или президентом СССР, он бы сделал все, чтобы СССР остался.

— Да, это, конечно. Весь вопрос — во власти.

— Другой вопрос, что простые люди в чем виноваты. Им-то зачем эта политика?…

— А это всегда так: паны дерутся, у холопов чела трещат.

— А отвечают за это простые люди обычные, которые никаких решений о разделе СССР не принимали. А их особо никто и не спрашивал.

Хотя референдум был и большинство проголосовало за сохранение Советского Союза, но об этом никто даже не думал, когда встал вопрос о личной власти.

Самая главная проблема Зеленского

— По поводу сегодняшней Украины, хотя тоже одновременно и исторических событий, даже более давних. Президент Зеленский тоже ездил в Израиль на мероприятия, посвященные Холокосту. И он там очередную "гениальную" фразу выдал, что "каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем".

— Он сильно себе льстит, между нами говоря. В Белоруссии, по-моему, больше погибло евреев. Конечно, в том-то и дело, что черта оседлости в старой, царской России походила по Украине и по Белоруссии.

— Украина просто больше.

— Но в Белоруссии практически погибли все, вообще огромная часть всего населения. Белоруссия даже к концу 70-х годов не смогла себе вернуть население 1941 года.

— Кстати, они были граждане не Украины, а граждане Советского Союза. Но как вы все-таки оцениваете перспективы Зеленского как президента? Уже прошло достаточно времени. Уже он много всего сказал. Может быть, меньше сделал. Но все равно он, наверное, остается каким-то невнятным.

— Мы с вами как-то уже упоминали, что он очередной кандидат в старики Хоттабычи для Украины. Все хотят, чтобы было все и сразу. Кстати, таким же стариком Хоттабычем для Америки был Обама. Президент мечты.

Президент, который почему-то должен рай на земле построить в течение одной ночи, ну или хотя бы одного президентского срока. Это самая тяжелая и самая неудобная позиция для политика. Потому что мечта не осуществится.

— Кот в мешке?

— Мечта не осуществится, а отвечать придется.

— Обама не ответил.

— Обама когда уходил, у него был самый низкий рейтинг за всю историю. Такого низкого рейтинга, как у него, больше почти ни у кого не было, только еще у одного президента...

Чем отличается Зеленский от Порошенко

— А что ему и другим рейтинг-то? Да и забыли уже все. У Порошенко тоже копеечный рейтинг был. Ну и что?…

— Нет, это немножко разные вещи. Мы же говорим о рейтинге в Америке. Там он отражает реальность. В том-то и дело, что у Порошенко даже то, что показывалось, было завышено…

Для Зеленского теперь вопрос в том, сможет ли он управлять. Вот Порошенко управлять уже больше не сможет. И у Зеленского уже та же проблема. Время идет, а мечта не осуществляется.

Опять же, Зеленскому крупно не повезло — у него большинство в парламенте. Он не сможет спрятаться за то, что "ребята, я-то готов, но вот парламент проклятый не дает". Он даже эту, извините за вульгаризм, отмазку себе позволить не может. Ему придется очень скоро за все ответить. Даже не за реальные ошибки, которых, конечно, тоже навалом, а за невыполненную мечту.

Ошибки тоже уже есть. Но их как раз ему никто в вину не поставит. Ему в вину поставят: "А где рай земной? Мы тебя зачем выбирали-то? Рай-то где? Ты же рай обещал. Вот давай". А он ведь даже и не обещал. Он просто другой. А другой, значит, должен рай построить. Поэтому Зеленского жалко.

И поэтому у Зеленского такая хвостистская политика. Он ничего особенного не делает, потому что не может.

Он просто продолжает то, что делали до него. Он в хвосте тянется за тем же Порошенко. И поэтому ему будет трудно, ему под раздачу как раз хорошо достанется.

Порошенко друзья на Западе спасут. А вот насчет Зеленского у меня уверенности нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев