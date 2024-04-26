Министр финансов РФ Силуанов предложил ужесточить стройку в местах риска. Президент Путин с ним согласился

Глава Минфина РФ Силуанов предложил ужесточить стройку в зонах паводков

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил ужесточить строительство в местах, где есть риски возникновения природных катаклизмов (паводков, оползней и прочего). С такой инициативой Антон Силуанов выступил на совещании в правительстве, которое вчера проводил президент РФ Владимир Путин.

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"Может стоить ужесточить стройку в местах, где есть риски подтоплений, разрушений в результате паводков, оползней. Последние события показывают, что построено много домов и разных объектов, там, где сейчас наводнение — в этих местах разрешение на стройку и не должно было бы выдаваться", — отметил глава Минфина РФ.

Также в ходе беседы Силуанов предложил разделить ответственность между регионами в части вопросов по устранению паводков. В частности министр предложил подключать субъекты РФ к решению вопросов связанных с помощью многодетным семьям, у которых, к примеру, одно жильё, а ипотека не выплачена. Президент такую инициативу одобрил, выразил согласие с главой Минфина и тоже отметил, что некоторые вопросы нужно действительно решать сообща с субъектами РФ.