Какие полезные качества есть у Михаила Мишустина

Удивился ли Михаил Мишустин внезапному назначению на высокий пост? Почему президент выбрал его? Какие качества у нового председателя правительства? Какие задачи предстоит решать новому правительству? Правда ли, что оно временное?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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Две положительных черты Мишустина

— Дмитрий Анатольевич, говорят, что Михаил Мишустин, когда узнал, что его назначают председателем правительства, сам очень удивился, потому что тоже совершенно этого не ожидал.

— Я его понимаю. Я не знаю, так ли это. Но если это правда, то это неудивительно.

У Мишустина есть два важных качества (и оба положительные) для того, чтобы быть избранным премьером.

Во-первых, Мишустин действительно крепкий профессионал, как бы к нему не относились.

— То, что он сделал с налоговой системой, — это действительно большое достижение.

— Да, он крепкий профессионал.

И второе — Мишустин никогда не занимал первых постов. Он никогда не был политической фигурой. Он был очень крупным чиновником.

И поэтому Мишустин, с одной стороны, жесткий руководитель, то есть человек, который может заставить своих подчиненных делать то, что он хочет, и хороший профессионал.

А с другой стороны, это человек, который в политику не играл.

Я не знаю, хочет ли он этого, не хочет, — мы с вами не знаем. Об этом потом будут знать историки. В любом случае в ближайшее время Мишустин политической игрой заниматься не будет. И это правильно.

Поэтому, с одной стороны, он гарантирует, что в сложный период трансферта власти, изменения Конституции и всего прочего, внешнего давления и т. д. правительство не будет играть в политику, а будет заниматься своим прямым делом — управлением государством. Это от него и требуется как от премьер-министра.

Чем отличается новое правительство от старого

— Так от прошлого правительства тоже это требовалось.

— Нет. Дмитрий Анатольевич Медведев — бывший президент.

Дмитрий Анатольевич Медведев — потенциальный будущий президент.

И все прекрасно понимали, что правительство — это политический орган, а не административный. Не потому, что министры политикой занимаются, а потому что все прекрасно понимали, что они потом дружным коллективом пойдут дальше.

— Глава правительства — глава главной партии.

— Не только. Они дальше пойдут.

Если Медведев в будущем — президент, то понятно, что его министры займут ключевые должности в администрации президента и в правительстве, и в Совете безопасности, и везде.

Ведь это люди, с которыми он многие годы работал, к которым он привык, про которых он знает, что они могут сделать и т. д.

А теперь министры, включая Белоусова, который был довольно крупной политической фигурой, знают, что они орган по управлению экономикой, а не орган политический, который должен заниматься политикой.

В сегодняшней ситуации у нас и так политиков слишком много. Поэтому все это даже и хорошо. Это первое.

Новое правительство скоро тоже уйдет в отставку

Второе — у нас будет принята конституционная реформа, некие поправки. В их рамках правительство будет утверждаться Госдумой.

Следовательно, одним из источников формирования правительства будет Госдума. А по правовой логике и по политической тоже орган власти уходит в отставку вместе с тем органом, который его формирует.

Поэтому после парламентских выборов это правительство в любом случае уходит в отставку.

Может быть, повторится абсолютно то же самое, что произошло сейчас. Может быть, будет по-другому. Но отставка будет. И поэтому есть некий признак временности происходящего.

— Вы думаете, будет отставка?

— Конечно, отставка будет автоматически, потому что новая Дума должна иметь право выразить свое отношение к новому правительству, поскольку она один из соформирующих институтов.

— В новом правительстве все-таки осталось и много старых персон.

— Может быть, в том новом правительстве, которое будет после, будет премьер Мишустин и все остальное, но это другой вопрос.

— Но это будет новое правительство?

— Но это будет новое правительство.

Минфин и минэкономразвития — в чем разница?

Кстати, мы с вами не обсудили очень, на мой взгляд, важный вопрос — о соотношении двух ключевых министерств — минэкономразвития и минфина.

А вот это, извините, новация предыдущего правительства. У нас много лет экономический блок был финансовым.

У нас министерство финансов было ключевым, а министерство экономического развития — как-то в прикупе.

В результате министерство финансов, ничего плохого не делая, а просто выполняло свои функции, но прикрывая при этом себя более сильными возможностями — как вице-премьер. Экономическая стратегия была в руках Силуанова.

И она поэтому все время превращалась в финансовую стратегию. А это разные вещи.

Потому что министерство финансов — это министерство доходов. А министерство экономического развития — это министерство расходов. И между ними должно быть равновесие.

Потому что у минфина, по сути, одна главная задача — как можно меньше потратить. Министерство финансов в классическом смысле — министерство доходов. Их дело — накопить, сложить в кубышку. Поэтому только складывали, а в развитие не вкладывали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев