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Автор Инна Новикова

Какие полезные качества есть у Михаила Мишустина

Политика » Власть » Правительство

Удивился ли Михаил Мишустин внезапному назначению на высокий пост? Почему президент выбрал его? Какие качества у нового председателя правительства? Какие задачи предстоит решать новому правительству? Правда ли, что оно временное?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

Две положительных черты Мишустина

— Дмитрий Анатольевич, говорят, что Михаил Мишустин, когда узнал, что его назначают председателем правительства, сам очень удивился, потому что тоже совершенно этого не ожидал.

— Я его понимаю. Я не знаю, так ли это. Но если это правда, то это неудивительно.

У Мишустина есть два важных качества (и оба положительные) для того, чтобы быть избранным премьером.

Во-первых, Мишустин действительно крепкий профессионал, как бы к нему не относились.

— То, что он сделал с налоговой системой, — это действительно большое достижение.

— Да, он крепкий профессионал.

И второе — Мишустин никогда не занимал первых постов. Он никогда не был политической фигурой. Он был очень крупным чиновником.

  • И поэтому Мишустин, с одной стороны, жесткий руководитель, то есть человек, который может заставить своих подчиненных делать то, что он хочет, и хороший профессионал.
  • А с другой стороны, это человек, который в политику не играл.

Я не знаю, хочет ли он этого, не хочет, — мы с вами не знаем. Об этом потом будут знать историки. В любом случае в ближайшее время Мишустин политической игрой заниматься не будет. И это правильно.

Поэтому, с одной стороны, он гарантирует, что в сложный период трансферта власти, изменения Конституции и всего прочего, внешнего давления и т. д. правительство не будет играть в политику, а будет заниматься своим прямым делом — управлением государством. Это от него и требуется как от премьер-министра.

Чем отличается новое правительство от старого

— Так от прошлого правительства тоже это требовалось.

— Нет. Дмитрий Анатольевич Медведев — бывший президент.

Дмитрий Анатольевич Медведев — потенциальный будущий президент.

И все прекрасно понимали, что правительство — это политический орган, а не административный. Не потому, что министры политикой занимаются, а потому что все прекрасно понимали, что они потом дружным коллективом пойдут дальше.

— Глава правительства — глава главной партии.

— Не только. Они дальше пойдут.

Если Медведев в будущем — президент, то понятно, что его министры займут ключевые должности в администрации президента и в правительстве, и в Совете безопасности, и везде.

Ведь это люди, с которыми он многие годы работал, к которым он привык, про которых он знает, что они могут сделать и т. д.

А теперь министры, включая Белоусова, который был довольно крупной политической фигурой, знают, что они орган по управлению экономикой, а не орган политический, который должен заниматься политикой.

  • В сегодняшней ситуации у нас и так политиков слишком много. Поэтому все это даже и хорошо. Это первое.

Новое правительство скоро тоже уйдет в отставку

  • Второе — у нас будет принята конституционная реформа, некие поправки. В их рамках правительство будет утверждаться Госдумой.

Следовательно, одним из источников формирования правительства будет Госдума. А по правовой логике и по политической тоже орган власти уходит в отставку вместе с тем органом, который его формирует.

Поэтому после парламентских выборов это правительство в любом случае уходит в отставку.

Может быть, повторится абсолютно то же самое, что произошло сейчас. Может быть, будет по-другому. Но отставка будет. И поэтому есть некий признак временности происходящего.

— Вы думаете, будет отставка?

Конечно, отставка будет автоматически, потому что новая Дума должна иметь право выразить свое отношение к новому правительству, поскольку она один из соформирующих институтов.

— В новом правительстве все-таки осталось и много старых персон.

— Может быть, в том новом правительстве, которое будет после, будет премьер Мишустин и все остальное, но это другой вопрос.

— Но это будет новое правительство?

— Но это будет новое правительство.

Минфин и минэкономразвития — в чем разница?

Кстати, мы с вами не обсудили очень, на мой взгляд, важный вопрос — о соотношении двух ключевых министерств — минэкономразвития и минфина.

А вот это, извините, новация предыдущего правительства. У нас много лет экономический блок был финансовым.

У нас министерство финансов было ключевым, а министерство экономического развития — как-то в прикупе.

В результате министерство финансов, ничего плохого не делая, а просто выполняло свои функции, но прикрывая при этом себя более сильными возможностями — как вице-премьер. Экономическая стратегия была в руках Силуанова.

И она поэтому все время превращалась в финансовую стратегию. А это разные вещи.

Потому что министерство финансов — это министерство доходов. А министерство экономического развития — это министерство расходов. И между ними должно быть равновесие.

Потому что у минфина, по сути, одна главная задача — как можно меньше потратить. Министерство финансов в классическом смысле — министерство доходов. Их дело — накопить, сложить в кубышку. Поэтому только складывали, а в развитие не вкладывали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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