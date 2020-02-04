Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

США присвоили право навязывать свою волю по всему миру

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему США присвоили себе право вершить свою волю по всему миру? Почему российская власть слабо реагирует на наглый отъем нашей собственности и арест граждан? Возможно ли на это серьезно ответить? Как, если возможно? И почему не отвечаем?… Поможет ли решать эти проблемы приоритет российского права над международным?

Почему после поправок в Конституцию по изменению политического устройства и системы власти в России получится президентско-парламентское государственное устройство?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

Конституция должна работать на страну, а не против неё

Как реагировать России на беспредел США

— Дмитрий Анатольевич, вы сказали, что если Россия не будет выполнять какие-то международные решения, то нам могут нанести материальный вред, например, арестовать нашу собственность. Так это и происходит, даже не если им что-то у нас не нравится, а просто они так решили. В Америке нашу собственность внаглую конфисковали несколько раз, и не только там.

— Да. Были и знаменитые истории, и не такие шумные, но была и есть такая опасность.

И здесь вопрос — в нашем желании и нежелании на эту опасность реагировать. Заметьте, у Советского Союза никто ничего не арестовывал, потому что у него авторитет был большой.

— И любые наши граждане, особенно известные, подвергаются опасности, оказавшись за границей. Например, летчика Владимира Ярошенко схватили в Либерии, привезли в Америку, и он сидит в американской тюрьме. Тот же Виктор Бут...

— Да, это еще один аспект.

Американцы присвоили себе такое право казнить и миловать по всему миру.

Это уже не вопросы международного права. Они присвоили себе право использовать внутреннее право Соединенных Штатов Америки для решения любых международных вопросов.

Они запросто могут арестовать российского гражданина в третьей стране, подчеркиваю — не на территории Соединенных Штатов, в соответствии с решением обычного американского суда первой инстанции. Потом вывезти его в США, судить этим судом, приговорить и приговор привести в исполнение. Это же ни в какие правовые рамки и в здравый рассудок не укладывается.

— А мы ничего не можем сделать… Или все-таки можем?

— Обломки однополярного мира. Мы можем сделать. Вопрос в том, что не произойдет ли потом эскалация этой проблемы. Помните, как с той самой собственностью в США?

Мы можем после этого реагировать жестко. Но когда две ядерные державы начнут реагировать жестко, проблема иранского кризиса покажется детским садом.

Именно поэтому мы можем, но и не можем.

Поправки в Конституцию по изменению системы власти

— Все-таки можем, но не реагируем… Но давайте поговорим о поправках в Конституцию по изменению системы власти, перераспределении полномочий. Полномочия президента очень сильно меняются. Причем, конечно, странно, что они сейчас меняются, когда уже четвертый срок, а не раньше.

Отчасти (отчасти, подчеркиваю) это объективно так:

  • они меняются сейчас, а не раньше, потому что это вопрос готовности партийно-парламентской системы к этим изменениям.
  • С другой стороны (все время двойственность), чем раньше они были бы проведены, тем быстрее партийно-парламентская система к ним была бы подготовлена.

Потому что в чем огромный плюс этих поправок? В том, что у партии появляется функция, кроме функции быть избирательным штабом. Потому что у парламента появляется возможность влиять на формирование правительства и, следовательно, появляется эта возможность у политических партий. Роль партий меняется.

У нас партии созданы на вырост.

Мы их создали, когда создавали политическую систему, дали им некоторые функции, а некоторые функции просто не возникли, потому что в них на тот момент не было необходимости.

В действительности селекция избирательной системы, то есть роль партии как демпфера между экономической и политической элитой в России отсутствует, потому что нужды в ней нет.

Не потому что мы какие-то плохие, у нас что-то неправильно, а мы еще не так сложно устроены, чтобы нужен был отдельный институт, который занимался бы взаимоотношением политической и экономической элиты, как это происходит в развитых странах. Просто такое еще не родилось.

И вот это решение — шаг вперед в развитии именно партийной системы, не только роли парламента, но и роли политических партий.

Что еще очень интересно.

При этом президент не теряет полностью контроля над процессом ни формирования правительства, ни что важнее — его отставкой.

В поправках не написано, что в отставку правительство отправляет Дума. В отставку его все равно отправляет президент.

То есть се равно складывается некое равновесие между президентом и парламентом. Не сказано, что мы перешли в парламентскую форму правления. Да, у нас парламентско-президентская или, скорее даже, президентско-парламентская форма получается. И это, на мой взгляд, тоже неплохо.

Потому что резкие скачки политической системе вредны. И то, что изменения происходят поэтапно, это тоже хорошо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы сша конституция инна новикова аресты россиян система власти дмитрий журавлев необычная неделя экспертное мнение международное право изменения в конституцию изменения в системе власти
Актуальная аналитика
Соцсети
Стивену Кингу стало страшно в Facebook
Новости Украины
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Силовые структуры
Китайская резня 1871 года в США
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Путин поддержал идею разрешить студентам преподавать в школах
Мариинка отменила выступление оркестра из КНР из-за коронавируса
Наталья Фатеева возмутилась высокими ценами на услуги соцработников
ВОЗ опровергла пандемию коронавируса
Клуб РПЛ "Тамбов" переезжает из Саранска в Нижний Новгород
Игрок КВН Овик Григорян скончался на 26-м году жизни
Врачи рассказали, как избежать онкологии
В Кызыле осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны
У Пентагона новые проблемы: F-35 мажет по цели
В украинских учебниках истории напечатали Киану Ривза на фото 1932 года
Последние материалы
Клуб РПЛ "Тамбов" переезжает из Саранска в Нижний Новгород
Игрок КВН Овик Григорян скончался на 26-м году жизни
В Кызыле осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны
Врачи рассказали, как избежать онкологии
У Пентагона новые проблемы: F-35 мажет по цели
В украинских учебниках истории напечатали Киану Ривза на фото 1932 года
Стивену Кингу стало страшно в Facebook
Юноша с ДЦП умер от голода в КНР, пока его отец находился в карантине
Специалисты создали антираковый препарат из молока трансгенных коз
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев Игорь Буккер Как Сталин заставил Мао уважать себя Игорь Буккер Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Специалисты создали антираковый препарат из молока трансгенных коз
США присвоили право навязывать свою волю по всему миру
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Украинский депутат в парламенте переписывался с Жириновским. ВИДЕО
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Стрелков не признал обвинения в крушении Boeing в Донбассе
Лукашенко проведет "серьезный разговор" с Си Цзиньпином
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
В ДНР отказались обменивать пленных "всех на всех"
"Момент истины наступил": Лукашенко встретится с Путиным 7 февраля
"Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Лекарства, вызывающие диабет
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
РУСАДА играет не по правилам
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ