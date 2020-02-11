Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета

Не перейдет ли власть в России от президента к Государственному совету? Возможно ли, что фактически Владимир Путин сохранит высшую власть, уйдя с поста президента?

Правда ли, что Дмитрий Медведев может стать следующим президентом России? Но есть ли такие мощные политтехнологии, чтобы народ, который в едином порыве радовался его отставке, проголосует за него?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

Конституция должна работать на страну, а не против неё

США присвоили право навязывать свою волю по всему миру

Чем отличается отечественная оппозиция от импортной

Россия живет трубами: Тюмень — нефтегазовыми, Москва — медными

Как сильный Совфед накренил корабль власти

Чем отличается Госсовет от Совфеда

— Дмитрий Анатольевич, вы сказали, что в свое время убрали руководителей регионов из Совета Федерации, потому что он стал настолько сильным, что представлял опасность для всей системы власти. Почему вы считаете, что усиление Государственного совета — это уже другие грабли?

— Потому что, напомню, Совет Федерации стал формироваться из представителей губернатора и Законодательного собрания. А это, извините, дым пожиже и труба пониже.

Теперь появляется Госсовет в некоторой мере как реинкарнация того Совета Федерации, но с особыми полномочиями. Там же он бы палатой парламента. А здесь особая структура.

Правда надо еще понять, кем будет выдвигаться председатель Госсовета. Пока я не понял этого из текста поправок. Председатель — это один из членов Госсовета или это некая высшая сила, тоже непонятно…

Сейчас председатель Госсовета — президент по должности. Очевидно, что теперь это уже не будет дальше президент по должности.

А как тогда? Из состава Госсовета?

Или это будет кто-то, кого президент, например, рекомендует или назначит. Как в Америке, извините за не совсем точную аналогию, ФРС — это частная организация, но ее руководитель назначается президентом страны. Вот здесь так же будет? Или как?

Пока мы не ответим на этот вопрос, мы не сможем ответить на вопрос о том, что такое будет Госсовет в скором времени.

Путин останется главой Госсовета?

— Будет ли руководителем Госсовета как раз Владимир Владимирович Путин, когда не станет президентом?

— Мне кажется, да. Это, конечно, моя точка зрения. Я с Владимиром Владимировичем Путиным, к сожалению, кофе не пью. Но моя точка зрения как политолога, что так оно и будет.

И это само по себе, опять же, неплохо, потому что преемственность власти — очень удобная штука. Плоха ее суперстабильность.

А преемственность очень хорошо. Пусть новый президент правит государством, а Госсовет с Путиным во главе будет таким.

— А не будет так же, как с 2008-го по 2012 год, когда номинальным президентом был Медведев?

— Дмитрий Анатольевич... Нет, не будет.

— Почему вы думаете, что так не будет? Не будет так, что глава Госсовета окажется выше?

— У нас в Конституции все написано.

Глава Госсовета может что-то решать по сумме полномочий. Но он не может оказаться выше, потому что по Конституции он не выше. Но по сумме полномочий он может оказаться сильнее президента.

Но то, что новым президентом Владимир Владимирович Путин не будет, он уже специально объявил.

Кто будет следующим президентом?

— Почему он внес поправки сейчас?

— Очевидно же. А следующий президент кто у нас?…

— А почему раньше-то он этого не сделал?

— Потому что раньше эта поправка касалась его, а теперь она будет касаться Дмитрия Анатольевича.

— Вы считаете, что у Дмитрия Анатольевича есть хоть какие-то шансы?

— Кабан-то об этом знает?… Кабан — мне друг. Но кабан читать не умеет. Он об этом не знает. Так и тут.

Дмитрий Анатольевич, насколько я могу судить, опять же, по оговоркам президента, по его переназначению, предполагается как следующий президент.

Это вполне возможно исходя из того, что и как говорил Владимир Владимирович.

Вспомните, что говорил президент, когда говорил о переводе Дмитрия Анатольевича в Совет Безопасности. Он с чего начал? Не с того, что Дмитрий Анатольевич будет замом главы Совета Безопасности. Если бы он с этого начал, то сейчас бы действительно не о чем было и говорить.

Но он начал с другого:

У нас два блока власти — премьерский и президентский.

Премьерский — экономика,

президентский — политика, оборона и прочее.

Дмитрий Анатольевич хорошо знаком с президентским блоком. Пусть он им и занимается.

На мой взгляд, это однозначная фраза о том, что он им и дальше будет заниматься после президентских выборов.

— Но он совершенно не оправдал надежд, когда был президентом, и был непопулярен как премьер…

— Знаете, вот честно скажу (может быть, потому что не социолог), я только после отставки понял, насколько он был непопулярен. Это ведь проявилось даже в реакции мелких служащих, каких-нибудь сотрудников моего института, которые политикой не занимаются и даже не очень интересуются.

— Клерки, среднее звено...

— Даже клерки младшего порядка откровенно радуются. Вот тут, только в этот момент, я понял катастрофический, просто убийственный уровень непопулярности Дмитрия Анатольевича.

— Вообще все, даже домохозяйки и пенсионеры, радовались, когда Медведева сняли…

— Слушайте, таких банкетов, как закатывали в этот день по ресторанам Москвы различные граждане, давненько не было. Это ж всенародный праздник просто был!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев