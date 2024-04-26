Не попадитесь на удочку: правда о покупке годовалых авто, которую вам не расскажут

Подводные камни покупки годовалого автомобиля: что нужно знать перед сделкой

0:36 Your browser does not support the audio element. Авто

В интернете много предложений о продаже годовалых автомобилей с небольшим пробегом по цене ниже, чем у новых машин. Однако такие покупки требуют осторожности.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

В интервью представитель ГИБДД подчеркнул риски приобретения машин, быстро сменяющих владельцев, так как часто они были в серьезных авариях или эксплуатировались интенсивно в бизнес-целях с возможным скручиванием пробега.

Также существует риск покупки автомобиля с арестованным из-за долгов имуществом, что может привести к дополнительным юридическим проблемам для нового владельца.