Не попадитесь на удочку: правда о покупке годовалых авто, которую вам не расскажут

В интернете много предложений о продаже годовалых автомобилей с небольшим пробегом по цене ниже, чем у новых машин. Однако такие покупки требуют осторожности.
В интервью представитель ГИБДД подчеркнул риски приобретения машин, быстро сменяющих владельцев, так как часто они были в серьезных авариях или эксплуатировались интенсивно в бизнес-целях с возможным скручиванием пробега.
Также существует риск покупки автомобиля с арестованным из-за долгов имуществом, что может привести к дополнительным юридическим проблемам для нового владельца.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".