Эксперт дал совет, как избавиться от скрипа тормозов

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Автоэксперт Пономарев назвал причины, почему скрипят тормоза

2:12
Авто

Если водитель автомобиля замечает легкий скрип или шум во время торможения, обычно это не повод для беспокойства. Большинство производителей тормозных колодок считают такие звуки нормальными и не указывающими на неисправность, как подчеркивает, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Автоэксперт Пономарев назвал причины, почему скрипят тормоза
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Тем не менее, если шум при торможении становится более заметным, это может свидетельствовать о неправильном обслуживании тормозов. Распространенная ошибка — это замена колодок без осмотра тормозных дисков, что может привести к их неравномерному износу, видимому в виде полос и выступов на поверхности дисков.

Поэтому замена колодок без тщательной проверки всей системы является недопустимой.

Другая частая ошибка, которая может вызвать неисправности и посторонние звуки, — это использование несоответствующих колодок и дисков. Производители запчастей обычно рекомендуют выбирать компоненты одного бренда для оптимальной работы тормозов. Но некоторые автовладельцы экономят, выбирая более дешевые колодки, что может привести к использованию материалов низкого качества и появлению скрипов и шумов.

Экономия на таких важных компонентах, как колодки, может привести к дискомфорту за рулем из-за различных звуков, включая скрипы и шумы.

Одной из причин может быть неполное отсоединение колодки от тормозного диска из-за отсутствия небольшого зазора, который необходим для охлаждения системы циркуляцией воздуха. Если зазора нет, нагрев может вызвать писк при торможении.

Дополнительной причиной шума может быть неправильная установка колодок, особенно если места установки не были должным образом очищены. Это может привести к защемлению колодки и затрудненному движению, вызывая трение и шум.

Некоторые тормозные системы также используют специальные пружины для отвода колодок от дисков на определенное расстояние; при их повреждении или неправильной установке могут возникать дополнительные звуки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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