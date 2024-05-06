Комик Гарик Харламов показал обручальное кольцо на руке актрисы Катерины Ковальчук

Гарик Харламов заинтриговал поклонников романтическим видео с актрисой Катериной Ковальчук.
Гарик Харламов разместил в своём "Инстаграме*" загадочное видео. На кадрах он едет в машине с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук, с которой ему приписывают роман. Катаются они под романтическую музыку.
Затем камера перемещается на руку актрисы, на безымянном пальце которой красуется якобы обручальное кольцо.
"Тили-тили тесто", — подписал кадры шоумен.
Такой контент подогрел волну любопытства к личной жизни юмориста.
"Харламов женится на всех, с кем встречается. Батрутдинов ни на ком";
"Третья половинка?" — писали фолловеры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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