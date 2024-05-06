Комик Гарик Харламов показал обручальное кольцо на руке актрисы Катерины Ковальчук

Гарик Харламов намекнул на скорую женитьбу на Екатерине Ковальчук

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов заинтриговал поклонников романтическим видео с актрисой Катериной Ковальчук.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman

Гарик Харламов разместил в своём "Инстаграме*" загадочное видео. На кадрах он едет в машине с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук, с которой ему приписывают роман. Катаются они под романтическую музыку.

Затем камера перемещается на руку актрисы, на безымянном пальце которой красуется якобы обручальное кольцо.

"Тили-тили тесто", — подписал кадры шоумен.

Такой контент подогрел волну любопытства к личной жизни юмориста.

"Харламов женится на всех, с кем встречается. Батрутдинов ни на ком"; "Третья половинка?" — писали фолловеры.

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