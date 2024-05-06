"Последний день "старого мира": анонсировано важное обращение Владимира Путина после инаугурации

Журналист кремлёвского пула анонсировал важное обращение Владимира Путина

1:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист из кремлёвского пула Дмитрий Смирнов сообщил о важном предстоящем событии: после инаугурации Президента 7 мая Владимир Путин обратится к населению с особым сообщением, символизирующим начало "нового мира".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Смирнов описал текущую неделю как наиболее значимую в политическом календаре года, ожидая начала глубоких изменений в стране.

"Сегодня последний день "старого мира", — резюмировал он.

После инаугурации предполагается формирование нового правительства и ряд отставок. Эти изменения власти Смирнов связывает с первым объединительным саммитом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет на новых условиях, сообщает "Царьград".

В преддверии этих событий аналитическая группа сообщила о значительных изменениях в правительстве. Изначальные оценки, что ротация коснется от 15 до 30% министров, оказались недостаточными. В правительстве наблюдается напряжённая атмосфера, что указывает на возможные более широкие перемены.

Среди фигур, чьи позиции считаются нестабильными, особо выделяется Татьяна Голикова, куратор социальной политики. Её длительное пребывание в высших эшелонах власти, по мнению источников, работает против неё. Как возможный преемник рассматривается вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. Её возможное назначение могло бы значительно усилить позиции мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. Кроме того, обсуждается увольнение вице-премьера Виктории Абрамченко, которая менее известна широкой публике.