Диетолог разрушила миф о сочетании рыбы и молока

Диетолог Денисова: нет продуктов, которые не подходят друг к другу

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что не существует продуктов, которые нельзя комбинировать друг с другом, разрушив популярный миф о полезном питании.

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Специалист объяснила, что пищеварительная система человека может безопасно переваривать различные продукты одновременно. Она отметила, что можно экспериментировать с различными вкусами, хотя некоторые сочетания могут показаться специфичными. Например, россиянам, скорее всего, не понравится сочетание рыбы с молоком, но в скандинавских странах такие комбинации являются популярными и часто используются для приготовления ухи.

"На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы идут в организме безостановочно", — дополнила Наталья Денисова.

По мнению Натальи Денисовой, комбинация кофе и чая с молоком менее обоснована. Причина заключается в том, что танины, содержащиеся в кофе и чае, могут снизить усвояемость минеральных веществ, включая кальций. Однако диетолог подчеркнула, что это не означает, что поклонникам таких напитков следует полностью их исключить, пояснив, что здесь не существует жёстких запретов.