Диетолог разрушила миф о сочетании рыбы и молока

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что не существует продуктов, которые нельзя комбинировать друг с другом, разрушив популярный миф о полезном питании.
Специалист объяснила, что пищеварительная система человека может безопасно переваривать различные продукты одновременно. Она отметила, что можно экспериментировать с различными вкусами, хотя некоторые сочетания могут показаться специфичными. Например, россиянам, скорее всего, не понравится сочетание рыбы с молоком, но в скандинавских странах такие комбинации являются популярными и часто используются для приготовления ухи.
"На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы идут в организме безостановочно", — дополнила Наталья Денисова.
По мнению Натальи Денисовой, комбинация кофе и чая с молоком менее обоснована. Причина заключается в том, что танины, содержащиеся в кофе и чае, могут снизить усвояемость минеральных веществ, включая кальций. Однако диетолог подчеркнула, что это не означает, что поклонникам таких напитков следует полностью их исключить, пояснив, что здесь не существует жёстких запретов.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.