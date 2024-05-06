Двое подростков получили сроки за диверсию на железной дороге

Подростки осуждены за диверсию на железной дороге

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое подростков были признаны виновными в совершении теракта на железной дороге в Санкт-Петербурге (они подожгли релейные шкафы). Они получили 4 и 2 года лишения свободы соответственно и будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

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Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной прокуратуры, подростки действовали по указанию человека, который активно поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ). 16 сентября 2023 года они планировали поджечь локомотив, но не нашли его на станции Лахта Октябрьской железной дороги. Вместо этого они бросили бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, снимая происходящее на видео.

Подростки были признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Относительно мягкий приговор (по статье предусматривается срок от 12 лет) объясняется возрастом осужденных.