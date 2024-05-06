В России оценили влияние изменения законов на инвесторов в золото

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Экономист допустил рост привлекательности золота для инвесторов

1:07
Экономика

Отмена экспортной пошлины на золото вместе с законом о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм, который вступит в силу с 1 июня, могут значительно повлиять на инвестиции в драгоценный металл.

Экономист допустил рост привлекательности золота для инвесторов
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Об этом "Российской газете" рассказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, с одной стороны, увеличение НДПИ снизит рентабельность золотодобывающих компаний, что потенциально может снизить интерес инвесторов. С другой стороны, стабилизация доходов от золотодобычи через гарантированные налоговые отчисления может повысить привлекательность отрасли для долгосрочных инвесторов, которые ценят стабильные правила игры на рынке.

По словам эксперта, эти меры призваны обеспечить устойчивый поток доходов в бюджет России. Государство сможет получить дополнительно около 15 миллиардов рублей, отметил Гордиенко. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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