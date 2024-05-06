Против Израиля могут быть введены санкции: Бельгия подняла этот вопрос в ЕС

Бельгия подняла вопрос введения санкций против Израиля

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Бельгия начала обсуждение возможности введения торговых санкций против Израиля в рамках Европейского союза.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Это предложение возникло на фоне усиливающегося вооруженного конфликта, который начался 7 октября 2023 года между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В одном из последних заявлений, министр обороны Израиля Йоав Галант, обращаясь к главе Пентагона США Ллойду Остину, подчеркнул, что военная операция в Рафахе, расположенном в южной части сектора Газа, является неизбежной. Галант указал на стратегическую важность операции в контексте текущего военного противостояния, сообщают argumenti.ru.

Поднимаемые Бельгией вопросы о санкциях отражают растущую международную обеспокоенность по поводу обострения ситуации и возможного нарушения международных норм в рамках военных действий.