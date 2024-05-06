Госдепартамент США заверил, что речи об отправке войск США на Украину не идёт

Представитель госдепартамента США заявил, что никакой отправки войск США на Украину не будет, как об этом ранее говорил президент Джо Байден.
Ранее лидер демократической фракции в конгрессе Хаким Джеффрис высказался о том, что если Украина потерпит крах, то встанет вопрос об отправке туда американских войск. Ранее о том же говорили президент Макрон и британские чиновники.
Политическая элита США солидарна по вопросу о том, что излишняя эскалация конфликта на Украине слишком опасна и неприемлема для США.
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