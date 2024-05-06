Госдепартамент США заверил, что речи об отправке войск США на Украину не идёт

Представитель госдепа: Байден чётко дал понять, что войск США на Украине не будет

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Представитель госдепартамента США заявил, что никакой отправки войск США на Украину не будет, как об этом ранее говорил президент Джо Байден.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее лидер демократической фракции в конгрессе Хаким Джеффрис высказался о том, что если Украина потерпит крах, то встанет вопрос об отправке туда американских войск. Ранее о том же говорили президент Макрон и британские чиновники.

Политическая элита США солидарна по вопросу о том, что излишняя эскалация конфликта на Украине слишком опасна и неприемлема для США.