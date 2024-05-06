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Как правильно стоять в планке: семь моментов, на которые нужно обратить внимание

Семь советов для правильного выполнения планки: для наилучшего результата

2:26
Спорт

Планка является одним из лучших упражнений для пресса, и ее можно легко выполнять дома. Ежедневное выполнение планки поможет укрепить мышцы пресса, расширить возможности бокового наклона и улучшить гибкость талии. Это простое и доступное упражнение предоставляет множество преимуществ для вашего тела и здоровья. Вот несколько советов для правильного выполнения планки:

Семь советов для правильного выполнения планки: для наилучшего результата
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  1. Корректная постановка. Встаньте на пол четырьмя опорами, локти находятся прямо под плечами, а ладони смотрят вперед. Туловище должно быть прямым, а ноги вытянуты. Мышцы должны быть напряжены, и тело должно быть выровнено в одной линии.
  2. Правильное напряжение мышц. При выполнении планки, сосредоточьтесь на напряжении мышц плеч, мышц пресса и ягодичных мышц. Держите все мышцы под контролем, но не напрягайтесь излишне.
  3. Правильное дыхание. Дышите спокойно и ритмично во время выполнения планки. Не задерживайте дыхание, так как правильная вентиляция легких помогает поддерживать стабильность тела и улучшает эффективность упражнения.
  4. Постепенное увеличение времени. Начните с удержания позиции планки в течение 20-30 секунд, затем постепенно увеличивайте время до 1-2 минут. Постепенное увеличение времени поможет укрепить мышцы и улучшить выносливость.
  5. Не забывайте об отдыхе. После каждого подхода отдыхайте в течение 20-30 секунд. Дайте телу время для восстановления перед следующим повторением.
  6. Прогрессивный подход. Постепенно увеличивайте интенсивность и сложность планки. Можете экспериментировать с различными вариантами планки, такими как боковая планка или динамическая планка для усиления тренировки.
  7. 7. Регулярность: Чтобы достичь наилучших результатов, выполняйте планку регулярно. Определите свое расписание тренировок и придерживайтесь его, чтобы укрепить мышцы и поддерживать прогресс. Помните, что каждый организм индивидуален, и не стоит превышать свои личные пределы. Если у вас возникли проблемы с здоровьем или вы испытываете сильную боль во время выполнения планки, проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Важно слушать свое
Как делать планку правильно? || 5 самых опасных ошибок
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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