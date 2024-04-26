Эффективные и доступные: пять лучших натуральных ингредиентов для ухода за кожей

Природные сокровища для красоты: пять натуральных ингредиентов для идеального ухода

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Уход за кожей постоянно развивается, а инновации появляются с бешеной скоростью. И хотя нам нравится следить за этими бьюти-открытиями, мы не прочь вернуться к классике. Существует так много замечательных натуральных ингредиентов, которые используются десятилетиями благодаря простому факту их эффективности.

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Здоровый цвет лица и увлажненная кожа: алоэ вера

Алоэ вера больше всего известно как средство от солнечных ожогов, однако оно уже много веков используется в медицинских и лечебных целях. Исследования показывают, что в нем содержится огромное количество различных активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, ферменты, салициловые кислоты и аминокислоты. А еще мы очень любим его за осветляющие способности. Один из компонентов алоэ (алоэзин) оказался эффективным средством для лечения гиперпигментации, вызванной ультрафиолетовым излучением и пост-акне.

Сухая кожа: кокосовое масло

Есть несколько причин, по которым кокосовое масло называют настоящим сокровищем в натуральном уходе за кожей. Во-первых, оно богато жирными кислотами, которые питают и разглаживают кожу. Особенно полезно оно для тех, у кого сухая кожа, поскольку кокосовое масло является супер-увлажняющим, а также помогает улучшить барьерную функцию кожи. Те, кто страдает экземой и псориазом, обычно находят его весьма успокаивающим.

Воспаление и антиэйдж-эффект: зеленый чай

В зеленом чае содержится огромное количество полифенолов. Самый заметный из них — катехин эпигаллокатехин галлат, который, как показывают исследования, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Местное применение полифенолов помогает восстановить кожу, защищая ее от солнечных лучей и даже обращая вспять признаки старения кожи (темные пятна, тонкие линии и морщины).

Чувствительная кожа: экстракты овса

Овес (в различных формах — коллоидная овсянка и овсяное масло) любим дерматологами и эстетистами за его способность успокаивать раздраженную и чувствительную кожу. Благодаря высокому содержанию липидов и антиоксидантов, овес помогает защитить кожный барьер и противостоять окислительному стрессу. В нем содержится множество различных питательных веществ, но стоит отметить витамин Е, авенантрамид (активное вещество в овсе, обладающее противовоспалительным действием) и феруловую кислоту. Все они рекомендованы дерматологами для лечения воспалительных заболеваний кожи — например, экземы.

Борьба с жирностью: масло жожоба

Его химический состав близок по структуре к нашим собственным натуральным маслам, содержащимся в эпидермисе. Масло способно уменьшить жирность кожи, регулируя естественную выработку кожного сала.





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