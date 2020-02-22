Чего ждать от нового правительства? Что из сказанного Михаилом Мишустиным уже внушает оптимизм? Почему в стране не было реальных инвестиций и не развивалась промышленность?
Почему нужен баланс в соотношении минэкономразвития и минфина? Почему нужно не только наполнять казну, но и вкладывать в развитие? Спасет ли ситуацию в России разделение финансового и экономического блоков в правительстве? Почему собирать налоги с бедных — не только грешно, но и глупо?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Читайте начало интервью:
— Дмитрий Анатольевич, вы говорили, что должно быть равновесие в соотношении двух ключевых министерств — минэкономразвития и минфина.
Министерство экономического развития — это расходы. Министерство финансов — это доходы.
Главная задача — накопить, сложить в кубышку и как можно меньше потратить. И поскольку минфин доминировал, то у нас средства лежали мертвым грузом, а на развитие практически ничего не шло.
— Потому что никому не отдать — это и есть задача министерства финансов. Но именно для того, чтобы карась не дремал, и существует щука.
Министерство экономического развития должно в правительстве пробивать затраты на экономику, потому что затраты государства — это и есть инвестиции.
Это один из видов инвестиций. Даже затраты на оборону — это тоже инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, следовательно, в экономику и развитие в целом.
— Но поскольку рулил минфин, у нас постоянно оказывался профицитный бюджет. Всегда какая-то огромная сумма зависала, никуда не тратилась. А ведь затраты на образование — это инвестиции в будущее.
— Это уже следующее.
В силу того, что равновесия не было, наша система все больше и больше напоминала скупого рыцаря… В результате — отсутствие роста экономики.
Потому что рост экономики в условиях, когда мы только складываем в казну, но не вкладываем в дело, просто невозможен, потому что невозможен рост экономики без денег.
Особенно страдала региональная экономика.
Федеральная экономика все-таки живет бюджетом. Крупная промышленность в какой-то мере финансируется государством, оборонными заказами и т. д. А чем живет региональная экономика? Страна большая, регионы не сливаются в одну экономику просто так, механически, как, например, в Голландии.
И экономика в конечном счете живет, простите, покупателем — тем же дядей Васей. А если у дяди Васи денег нет, то строить местное производство, не рассчитанное на продажу в ВПК, на продажу за рубеж нефти и газа, нет смысла. Экономика может рассчитывать только на продажу штанов, но это просто невозможно, потому что у дяди Васи денег нет.
Он новые штаны покупать не пойдет, потому что не на что. У нас уже в области покупки продуктов питания иногда сбои начинаются, а уж в области покупки товаров потребления — еще хуже. Еда — последнее, от чего отказываются.
В этих условиях низкий уровень жизни означает, что региональная экономика не может развиваться в принципе.
— Но при этом еще оказалось, что огромная сумма не потрачена на социальные программы. И никому за это отвечать не придется… Просто отставка правительства — и все.
— Можно было бы налоги снизить.
Кстати, очень хорошая была идея, по-моему, месяц назад кто-то высказал: давайте не брать налоги с бедных.
— Вот это все-таки спорная идея. Как определить, кто бедный?
— Это один вопрос.
Но другой вопрос, когда вы берете налоги с бедных, у которых легальные доходы маленькие, у вас КПД очень маленький. Потому что администрирование этих налогов стоит столько же, сколько администрирование налогов с богатых. А доходы, извините, совсем не те.
Также проблема, что не должно быть теневых доходов. Наверное, нужно усиливать ответственность за это. Но если у человека реально доходы маленькие, брать с него налоги глупо, просто глупо. Я не говорю о том, прилично или неприлично, справедливо или несправедливо. Это глупо.
Именно поэтому в других странах с бедных налоги не берут. Не потому, что бедных любят, а потому, что нет смысла тараканов-то ловить.
— Нельзя помочь бедному стать богаче?
— Чтобы помочь бедному стать богаче, в это надо вложиться. А мы все деньги в бюджет сложили...
— И сидим этим довольные...
— Да. Правда, с другой стороны — и слава богу, что не освоены. Освоить — мы легко освоим, мы любую сумму освоим. Только дай. Только толку-то от этого?…
В том-то и дело, что минфин (он в этом не виноват, это его задача) оценивает только сам процесс освоения — потратили или не потратили. А минэкономразвития должно дать справку об эффективности этого освоения: куда мы их потратили — реально ли на дело потратили или по карманам разнесли.
А так вы грузовик подгоните к казначейству, люди увезут без проблем.
Или, например, плохо собираемые налоги. Ребята, надо посчитать, может быть, дешевле отменить этот вид налогов, а ввести какие-то другие.
— Да уж куда вводить? И так у нас достаточно жесткая налоговая нагрузка.
— Но они же постоянно кричат, что денег нет. Но, может быть, тогда не там и не так собирают. И, может быть, сначала надо вложиться, чтобы было с кого собирать?…
— У меня такое ощущение, что как раз при Мишустине собираемость налогов выросла в разы. И говорить о том, что у нас сейчас плохо собираются налоги, неправильно.
— Что мне понравилось в речи Мишустина в Госдуме — он говорил о том, что надо вложить деньги в развитие производства. Потому что другого способа борьбы с бедностью мы не найдем.
— Золотые слова. Только что же раньше-то не вкладывали деньги?
— Но уже хорошо, что он сразу сказал, что надо вкладывать в развитие. Будем надеяться, что хоть в этом курс изменится.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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