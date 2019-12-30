Евгений Федоров: дураков в мире нет, дурак - кто так считает

НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира. После Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии… Голуби мира… Хотя, конечно, пока сам себя не похвалишь, от других не дождешься. Одновременно альянс назвал само существование России и все ее действия "угрозой евро-анлантической безопасности". Запад будет защищать "свободный мир от деспотических режимов".



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

В Великобритании раскрыли "самую вредоносную" киберпреступную группировку — русских хакеров под псевдонимом Evil Corp. Участникам группы грозит депортация в США, если они покинут Россию. Американские власти объявили награду в пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к их поимке.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: границы России до сих пор не отрегулированы

Россия и Белоруссия: как решить все проблемы

Действительно ли в России пророссийская власть?

Есть ли у России экономический суверенитет?

Необычная география: как США разделили Россию

Евгений Федоров: закон о семейном насилии нас погубит

Евгений Федоров: США управляют Россией через Конституцию

Евгений Федоров: международное право — это право силы

— Евгений Алексеевич, просто невероятная, шокирующая и даже непристойная новость: НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира.

— Стокгольм не входит в НАТО, но он их поддерживает, постоянно кричит о российской угрозе. И входит Норвегия. Значит, НАТО эту премию получит. А как хотели? Кто выдает премию, тот и начальник.

— Я даже не знаю, что сказать. После Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии это ведь даже как-то неприлично.

— Слушайте, я вот Федоров, я вхожу в Россию. Хотите, я буду выдавать премию мира, я ее дам российской армии. И она точно завтра ее получит. Вы даже не сомневайтесь. Кто начальник — тот и прав. Премии и звания всегда дают своим. Ничего удивительного. Как раз это нормально. Удивительно, что мы это рассматриваем как удивительное.

Там же на самом деле совсем не дураки. Знаете, иногда у нас, постоянно слышишь от чиновников: вот американцы дураки, они себе делают хуже. Они так не делают. Если ты видишь, что американцы как бы дураки, значит, ты что-то не понимаешь в логике. Как же они делают хуже, если они напечатали 200 триллионов долларов, которые их содержат.

Им же никто не предъявляет претензий. Триллионов! Которыми и мы пользуемся. У нас российская экономика — 60 процентов в долларах, кстати, официально по ЦБ. Как они дураки? Они везде не дураки, а в каком-то конкретном месте дураки? Так не бывает. Просто, значит, ты не понимаешь, ты некомпетентен для оценки их действий с точки зрения конкурентной борьбы.

Если Гитлер решил наступать на Сталинград, это не значит, что он дурак, это значит, он рассчитал, что это путь к победе. И наступает. Он мог ошибиться. Но вначале у него все было довольно ходко: он прошел несколько тысяч километров. Вот эту логику надо просто воспринять: нет дураков в мире. Если ты считаешь другого дураком, значит, дурак — ты.

— В Великобритании раскрыли самую вредоносную хакерскую, киберпреступную группу, естественно, это русские хакеры. Им грозит депортация в США, если они покинут территорию России. При этом за информацию о том, как поймать этих хакеров, американские власти обещают пять миллионов долларов. Я все время удивляюсь. Как только хакеры, обязательно русские хакеры. У нас просто так много хакеров? У нас такие крутые программисты?

— Это форма просто. Во-первых, у нас люди, правда, природно умные. Территория такая: зимняя, холодная, леса… Представьте, что вы живете в Африке, и у вас зима, и вы захотели кушать. Что вы сделаете? Берете палку, выбиваете банан, и вы покушали. А теперь представьте, что вы в России захотели кушать. И зима…

Вы просто умерли бы с голоду, до весны не дожили. Поэтому вам заранее, в отличие от африканцев, надо подумать, что вы будете делать зимой. То есть запасы сделать, все продумать. Это же мозги надо иметь. Естественно, это рождает очень креативную нацию в силу таких обстоятельств исторических.

Поэтому у нас много умных людей. Но вопрос-то здесь не об умных людях из России. Вопросы есть о том, почему из России десятки тысяч людей уже арестованы во всем мире США и почему Россия в обмен не арестовала ни одного американского гражданина по мотивам аналогичного характера.

— Мы арестовали тут давеча.

— Одного. С семью гражданствами.

— Да. И то чуть ли не на форум приехал.

— С семью гражданствами. Мы же понимаем, что он арестован по другим причинам. Почему не арестовано ни одного американского программиста?

— У нас работают американские программисты?

— Почему у нас? Взяли бы, послали спецназ и арестовали где-нибудь в другом месте. Почему не арестовали ни одного американского спецназовца в Сирии в конце концов? Нам бы сирийцы разрешили, сделали бы десантную операцию. То есть в принципе мы просто боимся это делать. Потому что мы себя признаем частью американского мира.

Мы признаем, что они на это имеют право, а мы — нет. А то, что мы при этом болтаем про чего-то там, это значения к делу не имеет. То есть мы как решили, что мы их подчиненный субъект, как в Конституции записано, что мы часть их, — все это так и есть. Проблема, еще раз говорю, в нас.

Мы должны внутри себя поменять психологию отношения на историческую, что мы нация, которая достойна жить без управления извне, и, соответственно, правовую и юридическую основу, то есть через суд отменить решение 1991 года о незаконном роспуске СССР.

Вот это единственный путь, иначе мы будем все время отдавать туда программистов, девушек, детей, ремесленников, как в свое время Русь отдавала, чтобы избавиться от набегов Османской империи. И так далее. Это наш исторический путь. Мы начать должны с себя. Мы должны себя поставить как самостоятельное суверенное государство, в том числе через конституционную и другие правовые реформы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев