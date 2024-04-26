"Господь дал мне пожить": 75-летний Куклачев рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта

Дрессировщик Куклачев собирается вернуться на сцену после инфаркта

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что восстанавливается после перенесенного инфаркта. Особую благодарность он выражает врачам, которым удалось спасти сердце, которое "не подлежало жизни".

Фото: youtube.com by канал Лера в Большом Городе is licensed under public domain

Он отмечает, что уже в скором времени сможет вернуться к работе и продолжить радовать поклонников своими номерами. Он уверен, что любовь и поддержка зрителей помогла ему выстоять в сложной ситуации.

"Я понял, что моя жизнь — Господь дал мне пожить — но, благодаря тому, что огромное количество людей, я не ожидал, со всего мира, из Америки, из Австралии, из Японии, из Африки, с Украины, везде прислали огромное количество писем поддержки", — отметил он в беседе с "Пятым каналом".

75-летний Юрий Куклачев перенес инфаркт во время выступления на своем юбилейном концерте. Его увезли на скорой помощи с мероприятия и прооперировали.

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