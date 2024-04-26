"Громадье планов": режиссер "Вечернего Урганта" намекнул на возвращение Ивана Урганта

Российский режиссер Михаил Миронов в интервью "Газете.ру" рассказал, что проработал на передаче "Вечерний Ургант" последние пять лет. По его словам, с ведущим передачи у него "громадье планов".
Постановщик отметил, что вся команда известного вечернего телешоу — это лучшее, что случилось с ним в жизни.
"Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье", — подчеркнул режиссер.
Миронов также поддерживает общение и с певицей Полиной Гагариной, которая является крестной матерью его дочери.
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