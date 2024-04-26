Как выглядит 7-летняя дочь Полины Гагариной от фотографа Исхакова

Полина Гагарина устроила сюрприз дочери на ее семилетие

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина в своем блоге показала, как поздравила дочь Мию с семилетием. Девочка не скрывала своих радостных эмоций.

Фото: 1tv.ru by концерт Полины Гагариной «Навсегда» is licensed under public domain

Весь первый этаж дома был украшен воздушными шарами в цветах ее любимого мультфильма "Леди Баг и Супер-кот". Помимо этого комнату украсили большим шаром в виде семерки и картонными фигурами главных героев мультсериала.

После того, как Мия закончила играться с шарами, она заметила большую красную коробку со своим именем. Сначала из нее тоже вылетели еще несколько шаров, а затем она обнаружила на дне коробки игрушечного зайца в костюме Леди Баг.

Семилетняя дочь артистки призналась, что это ее лучший день рождения.

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