Как выглядит 7-летняя дочь Полины Гагариной от фотографа Исхакова

Российская певица Полина Гагарина в своем блоге показала, как поздравила дочь Мию с семилетием. Девочка не скрывала своих радостных эмоций.
Весь первый этаж дома был украшен воздушными шарами в цветах ее любимого мультфильма "Леди Баг и Супер-кот". Помимо этого комнату украсили большим шаром в виде семерки и картонными фигурами главных героев мультсериала.
После того, как Мия закончила играться с шарами, она заметила большую красную коробку со своим именем. Сначала из нее тоже вылетели еще несколько шаров, а затем она обнаружила на дне коробки игрушечного зайца в костюме Леди Баг.
Семилетняя дочь артистки призналась, что это ее лучший день рождения.
Ранее стало известно, что Любовь Аксенова с мужем появилась на закрытии ММКФ.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".