Действительно ли в России пророссийская власть?

Почему за 20 лет Союзного государства Белоруссии и России сближения нет, а скорее наоборот? Почему россиян даже не спросили, когда создавали это совместное образование? И что у нас вообще за государство? Есть ли действительно в России пророссийская власть, или мы зависимая страна?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Действительно ли "вашингтонский обком" и МВФ приказали нашей власти поднять пенсионный возраст? Каким образом мы превратились в зависимую страну? И что нужно сделать, чтобы стать действительно независимыми?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

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Россия и Белоруссия: как решить все проблемы

— Евгений Алексеевич, сейчас снова всплыла тема Союзного государства Белоруссии и России. Оно было создано 20 лет назад, но с тех пор никаких подвижек к сближению так и нет.

— Да, и оно было образовано на базе белорусского референдума. Обратите внимание, не российского, а белорусского референдума, который был специально проведен под Союзное государство. В отличие от белорусов мы референдум не проводили.

— А почему в России не было референдума?

— Потому что это нам не надо с точки зрения сегодняшней российской внешней власти, потому что она не российская. Так называемая российская власть — не пророссийская. Она — внешняя. Как Путин говорит, часть американского однополярного мира. Вот российской власти не надо того, что нам надо, не надо даже и спрашивать нас, потому что российская власть не отражает интересы российского народа.

— Тогда что такое российская власть?

— Российская власть — это власть, сформированная не нами.

— Есть разные ветви власти.

— Законодательная, исполнительная, судебная.

— Какая власть у нас не российская?

— Все не российские. Во всех прописан конституционный статус внешнего управления. Для законодательной власти прописано, что Дума принимает законы в соответствии с общепризнанными принципами и нормами, которые вырабатываются иностранными властями, в данном случае иностранными специализированными учреждениями. Это Конституция, пункт 15-й. Самостоятельно законы мы писать не имеем право, потому что пункт 13-й запрещает нам идеологию. Закон без цели идеологии вы не напишите.

Также прямо прописано, что по судебной власти мы являемся фактором внешнего управления. То есть у нас нет национального правосудия, особенно в области экономики. У нас действует английское право, между прочим. Кто владелец вашей дачи, если она побольше обычной, решают английские судьи и английские чиновники. И они решают, кому будет принадлежать завод в Москве.

Это статус нашего государства. Исполнительная власть — тоже пункт Конституции 15: общепризнанные принципы и нормы определяют порядок деятельности исполнительной власти. Мы являемся, как Путин правильно сказал, частью американского однополярного мира, частью американского государства. Что Вашингтон нам пришлет, то мы и делаем. Вашингтон сказал повысить пенсионный возраст — повысили, сказал поднять НДС — подняли.

— Нам Вашингтон сказал повысить пенсионный возраст?

— Конечно. МВФ официально. Вашингтон, округ Колумбия. В пункте 16 указания МВФ 2018 года ясно сказано, что в соответствии с международными нормами вам надо повысить пенсионный возраст. Прямо так и написано. Я по памяти цитирую. Я же знаю, как законы принимаются в Думе. Я с первой Думы там работаю. И это не есть решение чиновников или депутатов. Эти решения прямо прописаны в Конституции. В Конституции написано в преамбуле, что российский народ осознает себя частью мирового сообщества. Осознает, то есть принимает такое положение.

— А разве это не так? Это плохо — быть частью мирового сообщества?

— Это же в Конституции написано, а не в художественном произведении. Поэтому если осознает, значит, принимает на себя обязательства. То есть мы — российский народ — принимаем на себя обязательства, согласно этой декларации Конституции, что мы часть сообщества и подчиняемся сообществу. Причем под сообществом мы понимаем не китайцев или кого-то еще, а американцев.

Не китайские нормы для нас являются обязательными, а американские, выработанные для нас как для колонии. Решили там, что пенсия с 65 лет, значит, и будет с 65 лет. Вот как это работает.

И это решение российского народа. Он решил, что раз эта нация производит джинсы и жвачки, значит, эта нация нами будет хорошо управлять. Помните историческую русскую формулу: "Придете варяги, правьте нами, ибо порядка у нас нет"? Вот это так же и записано в Конституции. В нашем менталитете это.

— Помните, нефть в обмен на продовольствие? Это еще в конце советской истории у нас было.

— Это понятно. Вот результат этого управления — десятикратное падение экономики, ликвидация авиации, судостроения, танкостроения и т. д. И летаем мы на "Боингах" по этой причине. Потому что американцы решили, раз вы не можете производить джинсы и жвачку, тогда вам и самолетов не надо производить. И установили такие порядки. И были закрыты авиационные заводы за 28 лет.

И пока вот этот курс не будет сменен на национальный, то есть на суверенитет, так и будет продолжаться. Хотя суверенитет — это логично. Свобода и независимость Отечества — это суть русской борьбы всю тысячу лет. Отечественные войны. А без национального курса будет хуже и хуже — вот простая формула. И Путину здесь ничего не поменять.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев