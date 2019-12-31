Почему программное обеспечение должно быть свое

Закон о предустановке российского програмного обеспечения на смартфоны, ноутбуки и другую электронику уже точно вступит в силу 1 июля 2020 года. Недавно его подписал Президент России. О чем этот закон? Зачем он нужен? И что еще нам нужно? Можно ли нам освободиться от западной власти?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

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— Евгений Алексеевич, в обществе обсуждается новый закон о переустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и другую электронику.

— Хороший закон.

— И уже совершенно точно, что он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Его недавно президент подписал.

— Да, это ручной закон Путина. Очень хороший.

— Почему он такой хороший? Наше программное обеспечение лучше? Что это даст?

— Оно просто не носит в себе… Помните чего?

— Шпионских функций?

— Не только и не просто шпионских. Управленческих — тоже. Вот помните, была история, когда "Газпром" вдруг неожиданно доложил, что отключили…

— Отключили через какие-то спутники?

— Да. В 2012 году "Газпром" купил газоперекачивающие станции из Сибири гнать газ, поставил их, и все было хорошо, нормально работало до поры до времени. Потом кто-то в Австрии принял решение их отключить. Их отключили.

— Это когда произошло?

— В 2012 году.

— Сейчас же тоже что-то такое случилось.

— Сейчас просто они об этом сказали. А произошло все это еще 2012 году. Тогда уже были использованы эти технологии, а внедрены, соответственно, еще раньше.

— И они еще и молчали столько лет.

— Понятно, молчали. Сейчас всё подтвердили. Австрийцы просто отключили, а могли бы пустить обратный реверс, и этот газопровод бы взорвался, и газ бы там шел, и неизвестно, что еще бы случилось… Целый год понадобилось бы это ремонтировать. А сделать все это очень легко. Американцы это сделали в Иране, когда взорвали подземный объект по обогащению урана.

Просто они запустили туда технологию вируса. А теперь представьте, что из себя представляют все эти Boeing и Airbus. Они ведь все отчипированы. Поэтому завтра, если у нас ухудшаться отношения с американцами, кто-то там решит это использовать, то несколько сотен самолетов просто тупо падают на землю.

— А наши пилоты уже привыкли к западным самолетам и этим программам. И летчиков готовят так, что они теперь только на компьютер ориентируются, сами уже могут далеко не все…

— Пилот ничего не сделает в любом случае. Потому что там все предусмотрено. И это касается вообще всего и всей системы в целом. Это касается энергетической, газовой и других систем, то есть всей системы жизнеобеспечения страны. Грубо говоря, если американцы завтра решат, то у нас будут произведены тысячи террористических актов одновременно.

Конечно, они это делать не будут. Если это делается, то делается сразу как акт войны одновременно. И, естественно, в этих обстоятельствах с ними бодаться глупо. Когда у тебя у затылка пистолет, то выпендриваться — бессмысленная история. Поэтому и предложен был этот ручной закон Путина.

Их таких немного. Они составляют, может быть, один из ста, которые как-то пытаются с этой проблемой бороться. Кстати, там и законы о СМИ, иностранных агентах. А сейчас — новый закон, по которому иностранный агент может быть человеком, а не только юридическим лицом. То есть это ряд, так называемых, ручных законов. Они носят в основном характер защиты.

— Но они все-таки, если и противоречат тому самому западному влиянию, сильно ничего не меняют. Так?

— Путин ищет дырочки в западном влиянии, чтобы эти законы провести. Поэтому они систему не меняют. Этот закон даже не будет выполнен в полном объеме. Мы же это понимаем. Они систему не меняют. Потому что основа — это система. А восстания были всегда. Сипайское восстание в Индии — это восстание вооруженных сил Индии против английского владычества.

У нас были восстания, партизанские отряды на оккупированных Гитлером территориях. То есть восстания не противоречат коренным образом системе. Восстания — это форма конкуренции, но в условиях внешнего управления и национальной освободительной борьбы какого-то народа или государства. Человек же все время борется даже в условиях оккупации. Это нормально. Это тоже жизнь, свои правила.

— Кстати, а были ситуации, когда такие партизанские войска выгоняли оккупантов?

— Югославия. Формально югославские партизанские войска выгнали оккупантов Гитлера в период Второй мировой войны. И болгарские, кстати, тоже. И уже потом туда вошла советская армия. Но это, конечно, так, для чистоты отношений. Понятно, что фон был создан нами. Но тем не менее так было.

— Они понимали, что им придут на помощь.

— Да, был общий мощный фон. Это называется фон.

— Кстати, когда в Донбассе отделение от Украины начиналось, они же предполагали, что Россия поможет. Если бы они знали, что Россия их не возьмет в свой состав, то, может быть, и не стали бы так сопротивляться.

— Как только было заявлено, что будет Новороссия, для меня как политтехнолога было очевидно, что это слив. Потому что государства Новороссия исторически не было. Была территория Российской империи, которая называлась Новороссия. Самостоятельной государственности у Новороссии не было никогда. Это значит, что те технологи, которые придумали этот термин, знали заранее, что эта вся история не имеет цели восстановления свободы и независимости или единого государства. Это очевидно.

Так же, как было, например, движение "Наши". Вот сейчас Шлегель перебежал из движения "Наши". Сразу было понятно, что это имитация патриотического движения, а не движение настоящих патриотов. Движение патриотов — это когда едут к студентам и говорят: "Кто патриот?" Три руки поднялось из группы. "Давайте, создаем движение". А как создавались "Наши"? Приезжали и говорили: "Кто хочет поехать в Москву?" И повыше: "Кто хочет карьеру получить?"

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев