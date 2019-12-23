Евгений Федоров: США управляют Россией через Конституцию

Против принятия закона о домашнем насилии выступило уже большинство населения, сколько-нибудь интересующегося политикой. Его текст — калька с западных законов, которые разрушают семьи. Эта инициатива имеет явную антисемейную направленность, а также частично дублирует некоторые нынешние законы или прямо им противоречит. Почему несмотря на все это такой закон упорно проталкивают?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

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Евгений Федоров: закон о семейном насилии нас погубит

— Евгений Алексеевич, почему все-закон о семейно-бытовом насилии так упорно тащат? О чем он на самом деле?

— А потому, что он на самом деле об управлении семьей. По сути это кодекс, который вводит институт управления семьей в Российской Федерации в виде специальных наблюдателей за благополучными семьями. То есть любая семья будет подконтрольна таким специально обученным людям. В России сейчас около 60 миллионов семей. Просто у них появляется специальный внешний фактор наблюдения.

Приходить такой человек-наблюдатель сможет по закону в любую семью. Кстати, скорее, он придет в благополучную семью и будет смотреть, а какие отношения между родителями, между родителями и детьми, понравятся ему эти отношения, не понравятся ему эти отношения. Этот закон вообще не о насилии, он об управлении семьями. И это дополнительный фактор, снижающий потенциал русского народа по выживанию.

Потому что понятно, что задача закона — убрать из семей традиционный русский уклад. А насилие здесь вообще ни при чем. Если бы хотели бороться с насилием, просто дали бы дополнительные полномочия участковым милиционерам. Они хотя бы офицеры и присягу давали. А не вот эти даже не чиновники, а работники социальных служб, которые получат полномочия, уничтожат семьи.

— Какие-то НКО будут этим заниматься.

— Вот именно. Просто какие-то левые люди-коррупционеры получают полномочия управлять внутри семей всеми процессами, включая их бизнес в конце концов и все, что хотите. Хотите реально бороться с насилием в семье? Дайте эти дополнительные полномочия участковым.

— И что делать?

— Очень просто. Появилась информация о том, что в такой-то семье есть проблема — ребенок с синяком пришел в детский сад, родственники, соседи настучали. Появился участковый, начал выяснять. Так надо бороться с преступлением. У нас разве мало опыта борьбы с преступниками? У нас что, есть управление в сфере грабежей банков? Нет. Если есть проблема — она решается.

Она и заранее профилактируется, заранее поднимаются, составляются списки, выявляются проблемные люди, семьи, потенциальные преступники. Но ведь это дело МВД или подобных структур. Этот закон-то вообще не об этом. Он не о том, чтобы бороться с насилием. Он не уменьшит насилие, он насилие просто переведет из разряда семейного в разряд общественного. Вот и все. И насилие только усилится.

— Многие говорят, что этот закон проталкивается извне.

— Открыто. Никто даже не скрывает.

— Значит, он будет принят.

— Да, он будет принят.

— Несмотря на все протесты ничего нельзя сделать? Или все-таки хоть что-то можно сделать?

— Нет, он будет принят — это точно. Вопрос только во времени — можно его затянуть, затормозить.

— Время-то все равно бежит вперед.

— Вот сколько американцы требовали от нас поднять закон о пенсионном возрасте? Знаете сколько?

— Лет десять?

— Да, официально. Почему Путин десять лет назад говорил, что он против? Что, с какой стати вообще? Пошло требование, и он на это требование отреагировал, сказал, что он против. Но они все эти десять лет этого добивались. И все-таки добились. В этом их сила.

— А что? Надо было и дальше мурыжить. Все равно ведь санкции. Еще какие-то страшные меры придумают?

— Нет, это не работает через механизм санкций. Система управления не через санкции. Санкции — это наказание за какие-то процессы. Система управления идет через Конституцию. То есть, грубо говоря, проблема не во внешнем факторе, а во внутреннем факторе. Конституционный статус, статус чиновников и депутатов в России таков, что общепризнанные принципы и нормы для нас обязательны не потому, что они хорошие, а потому что это решение народа.

А народ решил, что эти варяги являются для нас благом. И мысли, предлагаемые варягами, являются для нас хорошим делом. Так и прописали это в Конституции. И люди, которые выступают против этих идей англосаксов, выступают как бы и против народа. Вот как поставлен вопрос. То есть проблема в Конституции. А это же референдум, а не просто бумажка, откуда-то упавшая с неба, это воля народа.

— Когда был референдум, когда голосовали за Конституцию, кто там ее вообще читал?!

— А это ваша проблема, что вы подписали все, что мелким шрифтом написано, что вы должны все отдать банку. Значит, должны. Как бабушкам говорят, когда приходят бабушки и рассказывают, что их обманули, когда подписали документ о своей квартире. Читать надо! Референдум — это же не просто галочка. Ты расписываешься за получение бюллетеня. То есть это юридический акт соглашения, в котором ты принял решение.

Я же ничего нового не говорю. Я говорю, как это работало тысячу лет. А нам противопоставляют умных и гениальных людей, которые говорят, тысячу лет выкиньте коту под хвост и давайте по-другому. По-другому не бывает, потому что человек какой тысячу лет был психологический, такой и остался.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев