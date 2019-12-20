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Автор Инна Новикова

Есть ли у России экономический суверенитет?

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Почему российская экономика продолжает загибаться, а уровень жизни всего народа падать? Действительно ли Россия находится под внешним управлением, почти вся собственность на самом деле принадлежит англосаксам и их агентам, а у нашей власти практически нет никаких экономических рычагов? Как можно это изменить?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: границы России до сих пор не отрегулированы

Россия и Белоруссия: как решить все проблемы

Действительно ли в России пророссийская власть?

— Евгений Алексеевич, вы говорите, что бедственное, постоянно ухудшающееся положение нашей страны и всех нас является результатом внешнего управления. И курс может быть сменен на национальный только путем изменения Конституции, а без этого дальше будет еще все хуже и хуже. И по-другому этого никто не сможет поменять…

— Да. Приведу еще один факт — с точки зрения собственности и элит. Обратите внимание, что все российские собственники — это собственники, сформированные в 90-е годы, еще до Путина, все российские олигархи — допутинские. Появились у нас новые собственники? — Появились. Но все они были тут же подвергнуты санкциям.

А что такое американские санкции? Фактически это запрет юридическим и физическим лицам быть собственниками. Управляют всем Англия и английский суд, английское право, они устанавливают, кто владелец заводов в России. Они и сказали этим новым собственникам, что "вы не имеете право быть владельцами заводов в России, мы вас включаем в санкции".

А кто имеет? А имеют право только созданные в 90-е годы, набранные в ЦРУ олигархи. Всё. То есть получается, что у президента Путина вообще нет каких-то экономических точек опоры в стране. Потому что в нашей стране вся собственность принадлежит англичанам, американцам и их агентам, ими управляется. Английский суд, их правосудие всем рулят. А чей суд — того и собственность.

— Вы считаете, что вся крупная собственность в России принадлежит англичанам и американцам?

— Да.

— Но наши олигархи…

— Они не наши. Английские, американские.

— Что и Дерипаска?…

— Они управляют собственностью какое-то время, а суд определяет, кому она принадлежит.

— "Норильский никель" принадлежит англичанам?

— Конечно. Он же судится в английском суде.

— Он судится в английском суде, но ведь с другим российским олигархом.

— Да. И что с того?

— Он же судится не с американским правительством.

— Послушайте, английский суд — это же, наверное, не какие-то пришельцы из космоса. Это конкретные люди, которые работают по законам, которые подает английское правительство и парламент. Правильно? И в этих законах написано, что если ты внесен в санкционные списки в силу близости к Путину, то мы просто лишаем тебя права на собственность, ты заведомо проиграешь свой "Норильский никель", если ты появишься в этих списках.

Так фактически там и написано. И мы по этому праву живем. О каком суверенитете идет речь?… У "Газпрома" накануне "нормандского формата" по иску, поданному Украиной, арестовали два миллиарда долларов. Почему? На каком основании арестовали? Просто Стокгольмский суд почему-то (где мы, а где Стокгольм) решил, что для "Газпрома" принцип "плати или бери" не работает, хотя такой же принцип действует для всех остальных. Он принят во всем мире…

— Для "Нафтогаза"?

— А вот для "Нафтогаза" работает по какой-то причине. По какой причине? Потому что он управляется английскими политическими властями. А Стокгольмский суд, соответственно, входит в американскую, англосаксонскую систему управления. Вот и всё.

— Так вы же сказали, что нашей собственностью тоже они управляют. А "Газпром", получается, не управляется?…

— Смотрите, "Нафтогаз" и Стокгольмский суд вместе мочат "Газпром". Стокгольмский суд открыто подыгрывает "Нафтогазу". То есть не о правосудии речь идет, которое определяет, кому принадлежит "Норильский никель" (английский суд такой же), а политической целесообразности. Об этом и разговор.

Если ваше государство не имеет права на судебную власть, вы не можете владеть собственностью на вашей территории. Следовательно, у вас нет основ. А собственность — основа для всего остального, для того, чтобы была какая-то расстановка сил в интересах российского народа.

Следовательно, у нас нет основ для преемственности Путина. Понимаете, какой прямой вывод из этого следует? Пока не будет решена проблема суверенитета, следующая итерация президента будет для нас нести катастрофический характер.

Следовательно, вывод отсюда: либо мы успеваем до 2024 года решить проблему суверенитета, либо нам кирдык. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки говорят: "Вы, русские, не должны жить в этой конфигурации, потому что вы слишком рискованные ребята".

Эштон Картер, будучи министром обороны, прямо сказал: "Цель санкций — расчленение России на десять частей". И это нормально в международной жизни. В этом плане всегда была и продолжается конкуренция наций. Наши деды как-то тысячу лет с ней справлялись. Мы, отказавшись от принципа Отечества, естественно, с ней не справляемся. Отсюда и падение уровня жизни, и все остальное. Все очень просто. Ничего необычного во всем этом нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы газпром нафтогаз англосаксы эштон картер инна новикова олег дерипаска великобритания евгений федоров необычная неделя стокгольмский суд экспертное мнение норильский никель конституция россии антироссийские санкции
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Есть ли у России экономический суверенитет?
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