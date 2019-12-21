Необычная география: как США разделили Россию

Российскому государству через 20 лет грозит окончательная катастрофа, считает руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Процессы в экономике приведут к беспрецедентному падению уровня жизни людей и стагнации. Но пока еще страна сможет существовать, по его мнению, в заданных координатах. А без них уже никак?…



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

В Российской академии наук уже рассчитали сценарий, в котором единое экономическое пространство России распадается на автономные образования по федеральным округам. Моделирование проводилось по аналогии с развалом СССР. Сибирь и Урал в таком случае остаются на плаву, а Центральный округ становится обречен. Так ли?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: границы России до сих пор не отрегулированы

Россия и Белоруссия: как решить все проблемы

Действительно ли в России пророссийская власть?

Есть ли у России экономический суверенитет?

— Евгений Алексеевич, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о том, что России через 20 лет грозит катастрофа и распад. А РАН уже рассчитал, что будет после распада… Что вы об этом думаете?

— Я не буду ничего придумывать по поводу округов. Возьму просто то, о чем говорил бывший министр обороны США Картер Эштон, который озвучил позицию американских властей. Он говорил о десяти территориях, но эти территории распределены по принципам придуманных ими национальных границ. Это Дальний Восток, Сибирь, Урал, где, кстати, был проведен референдум об Уральской республике, о котором все забыли.

Это Кавказ, Татарстан, Башкортостан, и это обсуждается… Это юг типа Ростов, и обсуждается вопрос, будет ли отдельно или вместе Санкт-Петербург и Москва. Допустим, утечка из совещания американцев через бывшего президента Эстонии говорит, что по их планам Санкт-Петербург должен выйти из состава как самостоятельный субъект, присоединиться куда-то там к Прибалтике. То есть в их планах все это уже написано.

И они абсолютно логичны, потому что наш отказ от Отечества в 1991 году, отказ от Киева и других территорий означает также отказ от Владивостока. Понимаете? Потому что если тебе не нужен Киев, за который отдали 22 миллиона жизней твои родители, деды, прадеды, значит, тебе точно не нужен Владивосток. Потому что решение о том, что нам нужен Киев и Владивосток одного порядка.

— Киев — это все же Украина как бы то ни было.

— Кто сказал? Кто сказал, что это не наша страна, не наше Отечество? Украина — незаконное государство.

— Но у этого незаконного государства есть масса новых законов, которые признаются во всем мире.

— Это неважно. У Масхадова тоже были все законы, которые надо.

— Они не признавались другими государствами.

— Да ладно. Кем-то признавались, кем-то нет. Киев — это наше Отечество по итогам 1945 года. И выход Киева из состава СССР был незаконный. Если бы был законный — да, пусть все так будет и дальше, а раз незаконный — нет. Это сепаратистский незаконный выход, а следовательно, он ничтожный.

Не войдя в основу проблемы, мы не решим проблему, не найдем причин и не получим результат решения этой проблемы. То есть нам надо понять, что незаконные решения 1991 года и есть корень сегодняшних проблем. И поэтому они подлежат отмене. Вот и все. Понимаете? Все можно решить только этим путем.

— Вы говорите: вот и все. Но это теория. Там действительно все просто. А на практике всегда получается намного сложней.

— На практике спокойная, планомерная работа государственного аппарата по правильному курсу в отношении решения проблем.

— Государственного аппарата Российской Федерации?

— Конечно.

— И как Российская Федерация может вернуть, например, Прибалтику?

— Очень просто — путем переговоров с НАТО о выходе Прибалтики из этого блока. В соответствии с шестым пунктом соглашения НАТО Прибалтика будет находиться там незаконно, если Россия предъявит претензию на территорию Прибалтики в силу того, что территория Прибалтики вышла из состава СССР незаконно. Здесь тоже все просто.

И дальше простой уже процесс, которым аккуратно занимаются дипломаты. Необязательно даже возвращать Прибалтику. Можно подвесить этот вопрос, как подвешены многие проблемы, допустим, как японцы подвесили вопрос по островам. Подвесить можно. И на базе подвешенного вопроса можно решать проблемы, которые нам надо решить.

Нам нужен коридор на Калининград и права человека, правильно? Чтобы голосовать имели право. Всё. Вы подвешиваете вопрос, отменяете незаконное решение 1991 года Горбачева об изгнании Прибалтики. Это произошло, кстати, еще до изгнания Украины, и автоматически на этой базе подвешиваете вопрос по территории Прибалтики.

После чего начинаете переговорный процесс с НАТО, с американцами и со всеми остальными. Альтернатива этого — база НАТО в Нарве, которая стоит в Нарве под нашим боком в ста километрах от Питера. То есть надо просто по закону себя вести. Если ведем себя не по закону, то будет отрицательный результат. Если по закону, все встанет на места, вернется на круги своя. Элементарные вещи.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев