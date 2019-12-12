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Автор Инна Новикова

Евгений Федоров: границы России до сих пор не отрегулированы

Мир » Бывший СССР

Почему Россию не любят на Западе? Что происходит с бывшей советской территорией? Почему никак не угомонятся в разделе границ и территорий все кому не лень?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Проблема в том, что границы бывшего СССР, установленные в 1945-м, с 1991 года остаются неотрегулированными, считает депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— Западные СМИ в очередной раз оживились, появилось много материалов, разоблачающих Россию во всевозможных преступлениях, ужасах и пакостях. Например, сообщили, что именно российские шпионы убили в Берлине чеченского террориста.

И следом вышла статья уже в другой крупнейшей газете о том, что во французских Альпах была — ни много ни мало — база главного разведуправления, где готовили тех самых шпионов, которые убивали Скрипаля.

В России эти истории кажутся глупыми и странными, они могли бы быть даже смешными, если бы не было так грустно. Как относятся к этому люди на Западе? Они всерьез это воспринимают?

— Надо же было подойти к встрече "нормандской четверки" с очередными разоблачениями.

— То есть можно на это не обращать внимания?

— Это форма борьбы.

— Во французских Альпах — база ГРУ. Это вообще реально?

— Смотря, что понимать под базой. Если, грубо говоря, во французских Альпах был в какой-то деревне дом, который был куплен внешней разведкой, ее агентом (что нормально для внешней разведки) и там проводились какие-то совещания, то такое действительно возможно.

Другое дело, насколько это вообще было в реальности, насколько вся эта информация достоверна. Мы этого не знаем. Но вообще все разведки тем и занимаются, что плетут заговоры друг против друга.

— Покупают базы?

— Не базы, а дома. Что под базой понимать? Скорее всего, какой-то журналист сказал про дом, другой сказал "база", третий сказал, что это военная база. А что там было и было ли вообще на самом деле — никому и дела до этого нет… Зачем?

Но мы содержим внешнюю разведку, в конце концов, как раз для того, чтобы она вела работу. Логично? ЦРУ зачем американцы содержат? Чтобы ЦРУ вело работу.

О чем вообще эта информация, в которой нас пытаются убедить? Конкуренция наций — это есть основа мирового порядка последние десять тысяч лет или намного больше. Весь мир построен на взаимодействии наций между собой. По итогам войн количество наций меняется: добавляется, прибавляется, убывает. Итоги Второй мировой войны — 200 наций. Кто-то родился. Появились евреи как нация, имеющая территорию. Кто-то умер…

Помните слова Трампа про курдов: "Вас тут не стояло в 1945-м". Абсолютно правильные слова. Весь мир построен на конфликте и конкуренции сотен наций, число которых меняется. Многие проиграли эту конкурентную борьбу, и их уже давно нет. Так вот, украинцев, допустим, "не стояло" в 1945 году, так же как и Российской Федерации.

Поэтому проблемы, которые у нас существуют с Украиной, это проблемы неотрегулированности вопроса 1991 года. А не отрегулировано это, потому что в 1991 году был нарушен Закон — порядок развода Советского Союза. С этого момента началась драка — вечная война. То есть эта война будет идти, пока мы не вернемся к этому закону, не сделаем все по нему…

— Так прошло уже почти 30 лет.

— Да хоть сто!

— Уже новые поколения выросли.

— Это вообще не имеет значения. Это сакральность территории. Чья это территория? Вот Крым, Донецк — чья территория? Если у вашей семьи 28 лет назад отняли дачу, это же не значит, что вы уже забыли про нее и не будете даже вспоминать об этом.

— В 1917 году много чего у кого отняли…

— Правильно. Но после 1917 года произошел 1945-й, в котором погибло сто миллионов человек за то, чтобы определить новые границы. То есть сакральность границ 1945 года есть результат ста миллионов жизней. Если кто-то хочет их поменять, сто миллионов жизней на стол положите, готовность умереть за новые границы, тогда, пожалуйста, меняйте. Пока этого не произошло, действует порядок 1945 года.

Это называется международное право, то есть закон. Свидетельство о собственности на наше Отечество выписано в границах 1945 года. Если вы незаконно теряете территорию ("незаконно" — главное слово), это означает, что вечная война до тех пор, пока не установится новый закон либо через Третью мировую, либо через возвращение этих территорий.

Отсюда вывод: история с Крымом, Донецком, Приднестровьем, Абхазией, Осетией — это история неотрегулированных, мягко говоря, отношений 1991 года. Следовательно, чтобы их отрегулировать, надо вернуться в 1991 год в правовом смысле и через суд отрегулировать территориальные вопросы. Вот и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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