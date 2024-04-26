Народный артист Белоруссии Эдуард Ханок перепел хит Анны Асти под аккомпанемент фортепиано

Народный артист Белоруссии Эдуард Ханок спел песню Анны Асти

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист Белоруссии Эдуард Ханок исполнил песню Анны Асти "Царица", подыгрывая себе со сцены на фортепиано.

Фото: https://vk.com/annaastivk by ВК-аккаунт Анны Асти is licensed under public domain

В Сети появились кадры, на которых маститый артист Эдуард Ханок испооняет хит Анны Асти на сцене под аккомпанемент фортепиано. Ценителями живого исполнения стала молодёжная аудитория.

На кадрах видно, как публика радостно подпевает маэстро. Ролик моментально стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в Интернете.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Асти.