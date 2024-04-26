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За эти процедуры ваша машина скажет спасибо: как восстановить кузов после весны

Автоэксперт Евтеев раскрыл секреты восстановления кузова автомобиля после весны

1:38
Авто

После зимне-весеннего периода, когда на автомобиль воздействуют влага и грязь, может начаться коррозия. Чтобы предотвратить это, необходим тщательный уход и подготовка автомобиля к летнему сезону. Об этом сообщил совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев в интервью "Российской газете".

Автоэксперт Евтеев раскрыл секреты восстановления кузова автомобиля после весны
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Дорожная пыль и грязь, попадающие на автомобиль во время его эксплуатации, содержат абразивные частицы, включая песок, химические вещества и металлическую стружку, возникающую, например, от износа тормозных колодок. Это может повредить лакокрасочное покрытие машины", — пояснил Евтеев.

Для защиты кузова от последствий зимы и весны важно сначала очистить подкапотное пространство от грязи, чтобы предотвратить возможные проблемы с температурным режимом двигателя. Евтеев также советует регулярно, не реже двух раз в год, чистить дренаж в моторном отсеке.

Он добавил, что необходимо также помыть радиатор, чтобы грязь не мешала его охлаждающей функции.

"После очистки подкапотного пространства и удаления грязи, важно использовать консервант, чтобы защитить каждую деталь автомобиля от проникновения грязи в пластик и резину", — отметил эксперт.

В завершение ухода за автомобилем следует удалить металлические включения, колодочную пыль и битум со смолой с кузова, а затем вымыть стекла и зеркала специальным средством от водного камня. Последний этап — профессиональная химчистка салона, подчеркнул Евтеев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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